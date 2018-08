Chemnitz-Haftbefehl im Netz aufgetaucht

Im Internet war auf einschlägigen rechten Portalen einer der Haftbefehle nach dem tödlichen Messerangriff in Chemnitz veröffentlicht worden. In dem teilweise geschwärzten Dokument werden Medienberichten zufolge die Namen des Opfers, der Richterin und Einzelheiten zu den mutmasslichen Tätern genannt. Zudem werde beschrieben, wie oft auf das Opfer eingestochen worden war.

Frage an @PolizeiSachsen, @MPKretschmer und @SMIsachsen:



Wie gelangen Haftbefehle aus sächsischen Behörden und/oder Gerichten in die Whatsappgruppen und auf die Facebookseiten von Neonazis? https://t.co/zJAau6D6Tv — Jan Böhmermann ???????????? (@janboehm) 28. August 2018

Das Papier wurde nach Berichten von tagesschau.de unter anderem von der rechten Initiative «Pro Chemnitz», einem AfD-Kreisverband sowie Pegida-Mitbegründer Bachmann verbreitet. Der Eintrag sei inzwischen wieder gelöscht worden.

Woher und von wem die Bilder stammen, ist für uns gegenwärtig nicht nachvollziehbar. Wir haben sofort die Kollegen im zuständigen Staatsministerium für Justiz darüber informiert, dass diese Bilder in sozialen Netzwerken existieren. — Sächsisches Staatsministerium des Innern (@SMIsachsen) 28. August 2018

Dulig und Kretschmer verurteilen Veröffentlichung

Sachsens stellvertretender Ministerpräsident Martin Dulig (SPD) hat die Veröffentlichung des Haftbefehls gegen einen der mutmasslichen Messerstecher von Chemnitz als Skandal bezeichnet. Im Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) sprach er am Mittwoch von einem «ungeheuerlichen Vorgang».« Die Polizei müsse gestärkt werden, damit sich ein solcher Vorgang nicht wiederhole. Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) verurteilte dies. Es handle sich um eine Straftat, sagte er im MDR. »Wir werden die Sache aufklären.«

Nach der Tötung eines 35-jährigen Deutschen am Wochenende in Chemnitz sitzen zwei verdächtige Männer aus Syrien und dem Irak in Untersuchungshaft. Der Fall war Auslöser für Demonstrationen und gewalttätige Auseinandersetzungen am Sonntag und Montag in der sächsischen Stadt. (sep/AFP)