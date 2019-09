Richter erklären Parlaments-Pause für «null und nichtig»

Für neue Aufregung im Brexit-Drama haben am Mittwoch drei schottische Richter gesorgt. Schottlands höchstes Zivilgericht überraschte die britische Regierung mit einem Urteil, das Boris Johnson erneut in Bedrängnis bringt.

Das Gericht entschied, dass die fünfwöchige Aussetzung der Parlamentsarbeit in Westminster durch die Regierung Johnson unrechtmässig war. Die auf Geheiss des Premierministers von der Königin verfügte Zwangspause fürs Parlament, urteilten die Richter, habe nur die Absicht verfolgt, das Parlament «mattzusetzen» im gegenwärtigen Brexit-Streit.

Zusammen mit inzwischen vorliegenden Dokumenten zeigten «die Umstände und inbesondere die zeitliche Länge» der Parlaments-Vertagung, dass mit dieser Massnahme die Kontrolle der Exekutive durchs Parlament behindert werden sollte, befand das Gericht. Dies sei «der wahre Grund» für die Vertagung gewesen. Da es sich um eine «Taktik zur Behinderung des Parlaments» gehandelt habe, sei die Zwangspause illegal und die Schliessung des Parlamentsbetriebs bis zum 14.Oktober «null und nichtig».

«Das Parlament muss augenblicklich wieder einbestellt werden.»Nicola Sturgeon, schottische Regierungschefin

Aus dieser Rechtssprechung zogen britische Justizexperten gestern den Schluss, dass es den Parlamentariern frei stehe, unverzüglich wieder zusammen zu treten, um ihre Arbeit erneut aufzunehmen – zumal die Regierung keine einstweilige Verfügung gegen den schottischen Spruch erwirkt hat.

Oppositions-Politiker aller Parteien forderten denn auch die sofortige Wiedereinberufung des Parlaments, das in der Nacht auf Dienstag vertagt worden war. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon erklärte ebenfalls: «Das Parlament muss augenblicklich wieder einbestellt werden, damit die erforderliche parlamentarische Aufsicht (über die Exekutive) weiter stattfinden kann.»

Today’s Court of Session judgment is of huge constitutional significance - but the immediate political implications are clear. Court says prorogation was unlawful and null and void - so Parliament must be recalled immediately to allow the essential work of scrutiny to continue.