SPÖ wählt erstmals Frau an Parteispitze

Österreich hat eine neue Oppositionsführerin. Die Sozialdemokraten wählten die 47-jährige Pamela Rendi-Wagner am Samstag auf ihrem Parteitag in Wels zur neuen Parteivorsitzenden. Erstmals in der 130-jährigen Parteigeschichte steht damit eine Frau an der Spitze.

Die Ärztin Rendi-Wagner kam auf 97,8 Prozent der Stimmen, wie die Partei bekanntgab. Gegenkandidaten gab es nicht.

Rendi-Wagner folgt auf den bisherigen SPÖ-Chef und Ex-Kanzler Christian Kern, der vor kurzem aus der Politik ausgestiegen war. Die SPÖ ist seit einer Wahlniederlage vor einem Jahr in der Opposition.

(nag/sda)