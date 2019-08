Salvini fordert schnellstmöglich Neuwahlen in Italien

Angesichts eines Koalitionskrachs in Italien fordert Vize-Regierungschef Matteo Salvini schnellstmöglich Neuwahlen. «Wir gehen sofort ins Parlament, um festzustellen, dass es keine Mehrheit mehr gibt», erklärte der Chef der rechtsradikalen Lega-Partei und starke Mann in der Regierung am Donnerstag nach mehreren Treffen von hochrangigen Regierungspolitikern. Nun müssten die Wähler das Wort erhalten und ein neues Parlament wählen.

Die italienische Regierung aus Salvinis Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung von Luigi di Maio steuerte Politikexperten zufolge schon länger auf eine Krise zu. Bei der letzten Abstimmung im Parlament vor der Sommerpause am Mittwoch stimmte die Fünf-Sterne-Bewegung gegen ein milliardenschweres Bahnprojekt, das von der Lega unterstützt wurde.

Das Projekt sah eine Hochgeschwindigkeits-Trasse zwischen dem französischen Lyon und der norditalienischen Stadt Turin vor. Die Opposition forderte daraufhin den Rücktritt der Regierung mit der Begründung, diese habe «keine Mehrheit» mehr im Parlament. In Umfragen im Juli erreichte die Lega zuletzt deutlich höhere Beliebtheitswerte als ihr Koalitionspartner. Demnach würde sie bei Neuwahlen genug Stimmen erhalten, um die Fünf-Sterne-Bewegung fallen zu lassen und in einem Bündnis mit rechten Parteien zu regieren. (afp/red)