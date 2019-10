Mutter Courage für Kosovo

Vjosa heisst der vermutlich letzte wilde, ungezähmte Fluss Europas. Er wühlt seinen Weg durch atemberaubende Schluchten, Täler und Ebenen in Südalbanien und mündet in die Adria. Die kosovarische Politikerin Vjosa Osmani macht dem Namen alle Ehre.

Wenn sie spricht, klingt es unbändig, fast stürmisch. In diesen Tagen muss Osmani viel und überall in Kosovo reden, denn am Sonntag finden vorgezogene Parlamentswahlen statt. Die Juristin ist Spitzenkandidatin der Demokratischen Liga Kosovos (LDK) und für das Amt der Regierungschefin nominiert. Es ist eine frauenpolitische Premiere für das erst seit 2008 unabhängige Balkanland.

Dass eine Frau in ein hohes Staatsamt gewählt werden könnte, empfinden manche Männer in der männerdominierten Politik Kosovos als Schmach. Eine Frau könne doch die schwierigen Verhandlungen mit Serbien nicht führen, argwöhnen ihre Gegner. Belgrad tut fast alles, um die kosovarische Unabhängigkeit zu sabotieren. Dagegen, so die mittelalterlich anmutende Argumentation, müsse ein «burrë» vorgehen, ein echter Mann also, der dem gängigen Bild von Virilität entspricht. In den meisten Onlinemedien des Landes werden Frauen auf Beine und Brüste reduziert.

In der eigenen Partei forderte Vjosa Osmani die alten und mächtigen Männer heraus.

Wie in anderen Balkanstaaten sei der Sexismus leider auch in Kosovo allgegenwärtig, beklagte sich Osmani in einem Interview mit der Deutschen Welle. «Wenn über Frauen berichtet wird, dann kommen ihre Garderobe, Nägel oder Frisuren vor, aber kaum ihre Arbeit.» Alle 38 Gemeinden in Kosovo werden von Männern regiert, in der bisherigen, 21-köpfigen Regierung war nur eine einzige Frau Ministerin. Unter dem Druck der westlichen Protektoren haben die Parteien immerhin eine Frauenquote eingeführt: Nun besetzen sie zwar ein Drittel der Sitze im Parlament, werden dort aber oft zu Statistinnen degradiert.

Die Sprüche vom Schrottplatz des Sexismus entmutigen Osmani nicht. Die 37-jährige Mutter von Zwillingstöchtern hat schon einige Schlachten in der kosovarischen Politik bestanden. In der eigenen Partei forderte sie die alten und mächtigen Männer heraus, die sowohl in der Regierung wie zuletzt in der Opposition nur noch wie Schatten ihrer selbst gewirkt hatten.

Nachdem Osmani es gewagt hatte, für den Parteivorsitz zu kandidieren, wurde sie bestraft: Bei den letzten Parlamentswahlen 2017 erhielt sie einen der letzten Listenplätze. Das schadete ihr nicht: Sie zog ins Parlament ein als bestgewählte Frau. Ihre Popularität im Volk konnte die Partei nun nicht mehr übersehen.

Ein Rebell gegen die Räuber

Mit dem populären Albin Kurti und dessen Vetëvendosje möchte Vjosa Osmani eine Regierung bilden.

Osmani war eine erbitterte Gegnerin einer Zusammenarbeit der LDK mit der Demokratischen Partei Kosovos (PDK), die jahrelang vom derzeitigen Staatschef Hashim Thaci geführt wurde. Dessen Wahl zum Präsidenten lehnte sie vehement ab.

Die PDK ist nach Kriegsende 1999 aus der kosovarischen Befreiungsarmee UCK hervorgegangen und gilt mittlerweile als korrupt, konspirativ und machtbesessen. Sie hat ein sich selbst erhaltendes Patronagesystem etabliert. Am Sonntag könnte sie die Macht verlieren.

«Wir müssen Kosovo an diesem Sonntag von der Korruption befreien.»Vjosa Osmani

Vor allem die junge Generation lehnt die Parteien des Kriegsflügels ab. Der bisherige Premier Ramush Haradinaj von der sogenannten Allianz für die Zukunft Kosovos trat Mitte Juli zurück, nachdem er als Verdächtiger von einem UNO-Sondertribunal in Den Haag vorgeladen worden war. Gegen PDK-Chef Kadri Veseli und Staatspräsident Hashim Thaci laufen ebenfalls Ermittlungen: Der Schweizer Politiker Dick Marty hatte den beiden in einem Europarat-Bericht Kriegsverbrechen vorgeworfen. Die mächtigen Männer der früheren UCK – sie alle haben in den 90er-Jahren in der Schweiz gelebt und hoffen, dass die politische Macht sie vor strafrechtlicher Verfolgung schützt.

«Wir müssen Kosovo an diesem Sonntag von der Korruption befreien», sagt Osmani, klammert aber geflissentlich aus, dass auch ihre Partei nicht vor Bestechung gefeit ist. Sie wirft den Kriegskommandanten vor, seit 20 Jahren mit einer «archaischen Mentalität» zu herrschen.

Vjosa Osmani wurde 1982 in der damaligen Bergarbeiterstadt Mitrovica im Norden Kosovos geboren, die heute zwischen Albanern und Serben geteilt ist. Als sie das Schulalter erreichte, wurde die Autonomie Kosovos vom Belgrader Gewaltherrscher Slobodan Milosevic mit Panzern niedergewalzt, kosovo-albanische Kinder und Studenten mussten im Untergrund unterrichtet werden.

Gegen die apartheidähnlichen Zustände gab es zunächst gewaltlosen Widerstand unter der Führung des Literaturkritikers und LDK-Gründers Ibrahim Rugova. Doch Ende der 90er-Jahre griff die dörflich geprägte Jugend zu den Waffen, um die übermächtige serbische Staatsmacht zu vertreiben. Dies erreichte dann die Nato mit ihren Luftangriffen.

Die Kriegskoalition wird vermutlich alle Register ziehen, um die Macht zu behalten.

Im darauffolgenden UNO-Protektorat Kosovo studierte Vjosa Osmani Recht an der Universität Pristina, danach ging sie in die USA, wo sie an der University of Pittsburgh ihre Master- und Doktorarbeit schrieb. Dort ist sie als Gastdozentin tätig, an der Uni Pristina lehrt sie Völkerrecht. Sie war Beraterin des Präsidenten Fatmir Sejdiu und gehörte dem Team an, der Kosovo vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) vertrat, der von Serbien angerufen wurde, um die Rechtmässigkeit der kosovarischen Unabhängigkeitserklärung zu überprüfen. Die UNO-Juristen befanden, dass diese rechtens war. Das Gutachten suggeriert, dass es für den Freiheitswunsch eines Volkes keine juristischen Grenzen gibt. Kosovo wurde bisher von über 110 Staaten anerkannt.

Osmani will eine Regierung mit der linken Bewegung Vetëvendosje (Selbstbestimmung) von Albin Kurti bilden. Beide lehnen die Idee einer «Grenzkorrektur» oder eines «Gebietsaustauschs» mit Serbien ab, die von Staatschef Thaci im Moment forciert wird. Das Kapitel werde nach der Wahl abgeschlossen sein, verspricht Osmani. Sollte aber Washington eine solche Lösung unterstützen, dürfte auch sie einknicken.

Zuerst aber muss die Politikerin die Wahl gewinnen und danach mit viel Geschick eine Regierungsallianz zusammenzimmern. Die Kriegskoalition wird vermutlich alle Register ziehen, um die Macht zu behalten.