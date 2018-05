Soko «Schwarzer Block» jagt G20-Randalierer in vier Ländern

Knapp elf Monate nach den schweren Krawallen beim G-20-Gipfel in Hamburg haben Ermittler der Soko «Schwarzer Block» am frühen Dienstagmorgen mit Durchsuchungen in Italien, Spanien, Frankreich und der Schweiz begonnen. Ziel der Razzien sind Privatwohnungen und linke Szenetreffs.

Auch in Bremgarten AG haben Beamte Wohnräume durchsucht, wie die Kantonspolizei Aargau gegenüber 20 Minuten bestätigt. Laut dem Fernsehsender«NDR» handelt es sich dabei um die Wohnung eines 27-jährigen Mannes, dessen Foto die Ermittler bereits im Zusammenhang mit anderen Krawallen veröffentlicht hatten.

Update folgt.. (TA)