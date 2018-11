Strassenblockaden in Frankreich – eine Tote und Dutzende Verletzte

Aus Protest gegen geplante Steuererhöhungen auf Diesel und Benzin sind in Frankreich am Samstag Zehntausende auf die Strassen gegangen und blockierten den Verkehr. Dabei starb bei einem Unfall eine Frau. Die Frau sei am Samstag an einer Strassensperre in Pont-de-Beauvoisin im Osten des Landes von einer Autofahrerin überfahren worden, sagte Innenminister Christophe Castaner.

Die Autofahrerin wollte demnach ihre Tochter zum Arzt bringen und geriet in Panik, als die Demonstranten begannen, auf ihr Auto einzuschlagen. Sie habe Gas gegeben und die Frau umgefahren. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde in Gewahrsam genommen.

Die Demonstration war wie viele andere am Samstag nicht angemeldet. Castaner betonte das Recht auf Demonstrationsfreiheit, forderte von den Demonstranten aber auch ein Mindestmass an Organisation, um «solche Dramen zu vermeiden».

Landesweit wurden bis zum Mittag 47 Menschen verletzt, drei von ihnen schwer. Es kam zu 24 Festnahmen, 17 Verdächtige befanden sich in Polizeigewahrsam. Insgesamt gab es rund 2000 Protestaktionen mit mehr als 124'000 Teilnehmern.

Polizist umgefahren, Mann schiesst in die Luft

Auch andernorts kam es zu Zwischenfällen. Nach Angaben des Innenministers gab es auch in Sélestat nahe der Grenze zu Deutschland einen Unfall «mit schweren Folgen», das Opfer sei aber nicht ums Leben gekommen.

In Grasse in Südfrankreich versuchte nach Angaben der örtlichen Präfektur ein Autofahrer eine Strassensperre zu durchbrechen und fuhr dabei einen Polizisten um. Der Beamte erlitt leichte Verletzungen, der Fahrer wurde festgenommen.

Ein Autofahrer wollte am Samstagnachmittag in einem Supermarkt in Bessan einkaufen gehen. Weil die Demonstranten aber die Strasse blockierten, musste sich der Mann gedulden. Offenbar zu viel für den Mann, der es richtig eilig hat. Er kurbelte das Autofenster runter und schoss mit einer Waffe in die Luft, wie «Midi Libre» berichtet. Gemäss der Polizei wurde beim Vorfall niemand verletzt. Die Polizei nahm den Mann in der Folge fest.

Marsch über die Champs Élysées

In Passy im Departement Haute-Savoie ging die Polizei mit Tränengas gegen Blockierer vor. In Capendu im südlichen Departement Aude fuhr ein wütender Autofahrer eine Demonstrantin an. Die Frau sei leicht verletzt worden, hiess es. Grössere Strassenblockaden gab es in der Hafenstadt Caen in der Normandie, in Béziers sowie in Perpignan und Toulouse im Süden des Landes.

In Hendaye an der Grenze zu Spanien hielten etwa 150 «Gelbe Warnwesten» Schilder mit Aufschriften wie «Willkommen im Steuerland» oder «Stopp der Rentensicherheit» in die Höhe. Auf beiden Seiten des Grenzübergangs bildeten sich lange Schlangen von Autos und Lastwagen. Einige aufgebrachte Fahrer betätigten ausgiebig ihre Hupen.

Auch im Norden Frankreichs kam es zu einem schweren Unfall. Ein Demonstrant wurde Berichten zufolge in Arras auf einem Kreisverkehr umgefahren und kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

In Paris marschierten mehrere Dutzend Demonstranten mit gelben Westen über den Prachtboulevard Champs Élysées und riefen «Macron – démission!» (Macron – Rücktritt). Mehrfach überquerten sie die Champs Élysées in Anspielung auf einen Ausspruch Macrons, der einem Arbeitslosen gesagt hatte, es genüge, die Strasse zu überqueren, um Arbeit zu finden.

Die Protestbewegung unter dem Schlagwort «Gelbe Warnwesten» (gilets jaunes) richtet sich gegen das Vorhaben der Regierung, die Steuern für Autofahrer im kommenden Jahr weiter zu erhöhen. Im Laufe des Samstags rechnet die Polizei mit rund 1500 Aktionen, von denen jedoch nur gut hundert offiziell angemeldet wurden. Schon im Voraus waren die französischen Behörden alarmiert, denn das Ausmass der dezentral organisierten Proteste war schwer einzuschätzen – genau wie die damit einhergehenden Gefahren. 3000 zusätzliche Sicherheitskräfte waren am Samstag im Einsatz.

Überall im Land gab es Verkehrsbehinderungen. Auf ganzen Autobahnabschnitten ging kaum noch etwas, weil die Demonstranten immer nur einzelne Fahrzeuge durchliessen. Auch auf dem Boulevard des Champs-Élysées in Paris kam am Nachmittag der Verkehr zum Erliegen. Vor dem Tunnel du Mont-Blanc setzte die Polizei sogar Tränengas ein, um eine Blockade aufzulösen. (anf/ij/AFP)