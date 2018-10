Bulgarische Polizei soll Verdächtigen festgenommen haben

Nach der Ermordung der bulgarischen Journalistin Viktoria Marinowa hat die Polizei einem Medienbericht zufolge einen Verdächtigen festgenommen. Das meldete am Dienstag der Radiosender BNR unter Bezug auf Polizeikreise. Die Ermittler kündigten für den Verlauf des Tages eine Pressekonferenz in der nordbulgarischen Stadt Ruse an, wo die Leiche der 30-Jährigen am Samstag gefunden worden war.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde Marinowa vergewaltigt, sie starb durch Schläge auf den Kopf und Ersticken. Die Fernsehjournalistin arbeitete in Ruse für den privaten Lokalsender TVN, der am 30. September ihre Interviews mit zwei investigativen Journalisten ausstrahlte. Diese berichteten über ihre Recherchen zur mutmasslichen Veruntreuung von EU-Geldern in Bulgarien durch Geschäftsleute und Politiker. Ob der Mord im Zusammenhang mit Marinowas beruflicher Tätigkeit stand, war am Dienstag zunächst weiter unklar. Der Mord hatte europaweit für Entsetzen gesorgt. (sep/AFP)