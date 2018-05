Kreml-kritischer Journalist in Kiew erschossen

Der russische Journalist Arkadi Babtschenko ist nach Angaben der ukrainischen Polizei in Kiew erschossen worden. Eine Frau habe den Notdienst angerufen und erklärt, sie habe ihren Ehemann blutüberströmt in ihrer Wohnung gefunden, hiess es am Dienstag. Babtschenko sei im Krankenwagen gestorben. Der Mord stehe vermutlich in Verbindung mit seinen beruflichen Aktivitäten, erklärte die Polizei.

Babtschenkos Kollege Osman Pschayew schrieb auf seiner Facebook-Seite, der Journalist sei im Treppenhaus durch drei Schüsse in den Rücken getötet worden.

Der 41 Jahre alte Babtschenko war ein scharfer Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er hatte seine Heimat verlassen, weil er dort bedroht worden war. Zunächst zog er nach Prag und liess sich dann in Kiew nieder. Zuletzt arbeitete Babtschenko für den ukrainischen Privatsender ATR.

Auf Deutsch erschien sein Buch «Die Farbe des Krieges» über seine Erfahrungen ab 1996 als russischer Soldat in den Tschetschenien-Kriegen. (nag/sda)