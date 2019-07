Tories wählen heute ihren neuen Parteichef

Die britischen Tories geben heute ihren neuen Parteichef bekannt. Ex-Aussenminister Boris Johnson und sein Nachfolger Jeremy Hunt hatten sich den 160.000 Parteimitgliedern in einer Urwahl zur Abstimmung gestellt. Der neue Tory-Vorsitzende wird auch Nachfolger der scheidenden britischen Premierministerin Theresa May. Der Brexit-Hardliner Johnson gilt als Favorit in dem parteiinternen Duell.

Zuletzt hatten mehrere Minister der britischen Regierung aus Protest gegen Johnsons Brexit-Politik ihren Rücktritt angekündigt, sollte der ehemalige Aussenminister das Rennen machen. Johnson ist nach eigenem Bekunden bereit, das Vereinigte Königreich auch ohne Austrittsvertrag bis zum 31. Oktober aus der EU zu führen, sollte Brüssel keine Zugeständnisse machen.

Video: Boris Johnson gegen Jeremy Hunt im TV-Duell

Tories wählen den direkten Weg ins Chaos Boris Johnson ist der grosse Favorit für das Amt des Premiers. Dass er keinen Plan für den Brexit oder die Zukunft hat, stört seine wütende Partei nicht. (AFP)