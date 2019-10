Über eine halbe Million Katalanen demonstrieren

In Barcelona gingen nach Polizeiangaben mehr als eine halbe Million Anhänger der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung auf die Strasse. Etwa 525'000 Menschen protestierten am Freitag gegen die langjährigen Haftstrafen für prominente Unabhängigkeitsbefürworter.

Das teilte die Polizei der katalanischen Hauptstadt mit. Die Grosskundgebung war der vorläufige Höhepunkt der seit Montag anhaltenden Proteste in der Region. Aus mehreren Städten waren die Demonstranten nach Barcelona gezogen. Demo-Züge mit jeweils tausenden Menschen, die Unabhängigkeitsfahnen schwenkten und Transparente mit sich trugen, zogen bereits am Nachmittag durch die Stadt. In der katalanischen Hauptstadt waren die Auswirkungen der Proteste fast überall spürbar, dutzende Flüge mussten nach offiziellen Angaben gestrichen werden. Strassenblockaden gab es bereits am Morgen.

Spaniens Oberster Gerichtshof hatte am Montag Haftstrafen von bis zu 13 Jahren gegen prominente katalanische Politiker und Vertreter der Zivilgesellschaft wegen «Aufruhrs» verhängt. Dabei ging es um ihre Rolle bei dem umstrittenen Referendum zur Unabhängigkeit Kataloniens im Jahr 2017, das eine Erklärung der Regionalregierung zur Loslösung von Spanien sowie danach die Absetzung der Regierung und die Zwangsverwaltung durch Madrid zur Folge hatte.

Seit dem Urteil kam es jeden Tag in Katalonien zu Demonstrationen mit teils gewaltsamen Ausschreitungen. Es gab dutzende Festnahmen und Verletzte.

Sagrada Familia blockiert

Die Proteste der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung erreichten am Freitag auch die Sagrada Familia, eines der Wahrzeichen Barcelonas. Hunderte Demonstranten blockierten zeitweise die Zugänge zum weltweit bekannten Gotteshaus. Später wurden die Pforten der bis heute unvollendeten Basilika des Architekten Antoni Gaudí (1852-1926) komplett geschlossen, «um die Sicherheit von Besuchern, Arbeitern und Belegschaft zu garantieren», wie es auf dem Twitter-Account der Sagrada Familia hiess.

In Teilen des Zentrums von Barcelona wirkten Strassen wie ausgestorben. Geschäfte waren geschlossen, kaum ein Auto war unterwegs. «So habe ich das an einem Wochentag hier noch nie erlebt», sagte ein Bewohner im zentralen Viertel Eixample. Auf dem vielbesuchten Boulevard La Rambla (auch: Las Ramblas oder katalanisch: Les Rambles) und auf den Plätzen im Herzen der Stadt waren hingegen zahlreiche Abspaltungsbefürworter mit Estelada-Flaggen unterwegs – die Estelada ist ein Symbol der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung.

Puigdemont bleibt in Belgien auf freiem Fuss

Der von Spanien zur Festnahme ausgeschriebene katalanische Politiker Carles Puigdemont bleibt in Belgien vorerst auf freiem Fuss. Der frühere katalanische Regionalpräsident meldete sich selbst bei der Polizei in Brüssel, nachdem Spanien europäischen Haftbefehl gegen ihn ausgestellt hatte. Puigdemont habe dies aus freien Stücken getan, erklärte sein Büro am Freitag. Er widerspreche den Vorwürfen der spanischen Justiz.

Der Politiker wurde daraufhin verhaftet, wie die Staatsanwaltschaft in Brüssel mitteilte. Ein belgischer Untersuchungsrichter verfügte am Freitagnachmittag aber die Freilassung unter Auflagen. Puigdemont muss am 29. Oktober wieder vor dem Richter erscheinen.

Der frühere Separatistenführer war 2017 nach Belgien geflohen. Die spanische Justiz wirft ihm Aufruhr und Zweckentfremdung öffentlichen Geldes vor. Einem früheren Auslieferungsbegehren waren die belgischen Behörden nicht gefolgt.

Puigdemont war 2018 in Deutschland festgenommen worden, aber nach einigen Tagen Haft wieder freigekommen. Später hob das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht den Auslieferungshaftbefehl auf. Am Montag hatte die spanische Justiz den internationalen Haftbefehl reaktiviert. (fal/sda)