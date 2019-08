Die ukrainische Regierung wird künftig von dem politisch vergleichweise unerfahrenen 35-jährigen Juristen Oleksij Hontscharuk geführt. Das Parlament in Kiew nahm den Vorschlag von Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag an.

Hontscharuk war seit Mai Vize-Chef des Büros von Selenskyj und hatte zuvor eine Nicht-Regierungsorganisation geleitet, die sich für wirtschaftliche Reformen einsetzt. Zudem war er ein Berater für das Umweltministerium. Kurz vor seiner Ernennung kündigte Hontscharuk an, in einigen Wochen Gespräche mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) über ein Hilfsprogramm aufnehmen zu wollen.

Die Bestätigung Hontscharuks war erwartet worden: Selenskyjs Partei Diener des Volkes verfügt über eine absolute Mehrheit. In ihren Reihen finden sich zahlreiche politische Neulinge. Der frühere Schauspieler und Komiker selbst war im April zum Staatsoberhaupt gewählt worden. (sda)