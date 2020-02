Mann sticht in London Passanten nieder

Die Polizei in London erschoss am Sonntag einen Mann, der mehrere Menschen erstochen haben soll. Sie sprach von einem terroristischen Hintergrund.

Ein Mann sei von bewaffneten Polizisten in Streatham im Süden der Hauptstadt erschossen worden, teilte die Polizei auf Twitter mit. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gehe sie davon aus, dass mehrere Menschen erstochen worden seien. Die Umstände würden untersucht. «Der Vorfall wird als einer mit einem terroristischen Hintergrund behandelt.» Die Menschen seien aufgerufen, die Gegend zu meiden.

Terrorist incident in London, #Streatham.

Knife attack on a "number of people". https://t.co/h1iThykyb7