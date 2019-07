Hauchdünne Wahl: Von der Leyen wird Juncker-Nachfolgerin

Ursula von der Leyen (CDU) ist zur neuen EU-Kommissionspräsidentin gewählt worden. Parlamentspräsident David Sassoli verkündete das Resultat am Dienstagabend in Strassburg. Die 60-jährige Deutsche tritt damit die Nachfolge des Luxemburgers Jean-Claude Juncker an und ist die erste Frau an der Spitze der mächtigen EU-Behörde..

Die CDU-Politikerin brauchte für die Wahl eine absolute Mehrheit der 747 Abgeordneten. Dies sind 374 Stimmen – das erreichte sie, allerdings denkbar knapp. Sie sammelte 383 Stimmen, neun mehr als erforderlich.

733 gaben ihre Stimme ab, 327 Abgeordnete stimmten gegen Ursula von der Leyen, 22 enthielten sich, jemand legte leer ein.

Viele Gegenstimmen und ein knapper Ausgang sind bei der Wahl der Kommissionspräsidenten aber keine Seltenheit. Der folgende Tweet zeigt, dass ihr Vorgänger Jean-Claude Juncker zwar mit etwas mehr Rückhalt ins EU-Kommissionspräsidium gewählt wurde, zehn Jahre zuvor erhielt aber auch José Manuel Barroso nur wenige Stimmen mehr als erforderlich:

16 July 2019 Ursula von der Leyen 383–327–23



15 July 2014 Jean-Claude Juncker 422–250–47



16 September 2009 José Manuel Barroso 382–219–117



22 July 2004 José Manuel Barroso 413–251–44



5 May 1999 Romano Prodi 392–72–41



21 July 1994 Jacques Santer 260–238–23 #vonderLeyen — Valentin Kreilinger (@tineurope) 16. Juli 2019

Von der Leyen erhielt nun etwas mehr als 52 Prozent der Stimmen, bei Barroso waren es vor zehn Jahren 53 Prozent. Das schlechteste Ergebnis der vorhergehenden fünf Wahlen erzielte 1994 Jacques Santer,

Sozialdemokraten geteilt

Die knappe Mehrheit zeichnete sich vor der Wahl bereits ab: Von der Leyen konnte auf die meisten Stimmen ihrer konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) hoffen (182 Stimmen). Auch die Führungen der Sozialdemokraten und der Liberalen als zweit- und drittstärkste Fraktionen im EU-Parlament gaben kurz vor der Abstimmung Wahlempfehlungen für die Deutsche ab. Wegen der geheimen Abstimmung waren die Abgeordneten daran aber nicht gebunden.

Bei den Sozialdemokraten wollten insgesamt rund 50 der 153 sozialdemokratischen Mandatsträger von der Leyen nicht unterstützen. Dies hatten auch Grüne und Linke angekündigt.

Mit den Stimmen der eigenen Fraktion (182), der Liberalen (108) und rund 100 Sozialdemokraten war absehbar, dass von der Leyen die Wahl nur knapp schaffen dürfte. So kam es dann auch, sie übertraf das absolute Mehr nur um neun Stimmen.

Merkel «gewinnt Partnerin in Brüssel»

Von der Leyen wird das Amt als Kommissionschefin am 1. November antreten. Sie ist die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission. Zuletzt hatte mit Walter Hallstein vor 52 Jahren ein Deutscher die Kommission der Vorläuferorganisation Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) geführt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat der künftigen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine enge Zusammenarbeit zugesagt. «Auch wenn ich heute eine langjährige Ministerin verliere, gewinne ich eine neue Partnerin in Brüssel», erklärte Merkel am Dienstagabend in Berlin. «Daher freue ich mich auf eine gute Zusammenarbeit.»

Die Kanzlerin hob die historische Dimension der Wahl hervor: Mit von der Leyen werde es «zum ersten Mal eine Präsidentin der Europäischen Kommission geben und nach über 50 Jahren auch wieder eine Deutsche an der Spitze der europäischen Exekutive». Merkel würdigte ihre Parteikollegin als «überzeugte und überzeugende Europäerin».

Von der Leyen werde nun «mit grossem Elan die Herausforderungen angehen, vor denen wir als Europäische Union stehen». Das habe sie «in ihrer heutigen Rede im Europäischen Parlament sehr deutlich gemacht». (anf/afp/sda)