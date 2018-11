Wenn die Omas singen, wird es still im schwarzen Block

Von der Ringstrasse her dröhnt noch ein Pfeifen und Johlen herüber. Da geht vor dem Parlament der wöchentliche Protestmarsch gegen Österreichs rechte Regierung gerade in die Schlussrunde, und wie immer sind viele ihrer Mitstreiterinnen dabei. Nur Monika Salzer hat es diesmal nicht geschafft, sie kann sich ja nicht zerreissen. Heute hatte sie Oma-Dienst bei ihrem Enkel, das ist wichtig. Sie hat gekocht, hat ihn zum Klavierunterricht gebracht – «und zwischendurch habe ich noch hunderttausend Mails beantwortet».

Immerhin hat sie es noch pünktlich geschafft zum Heldenplatz, zur zweiten Demo an diesem Abend, einem Gedenkmarsch für die Naziopfer. In der roten Daunenjacke leuchtet sie aus der Menge heraus, in der Hand hält sie eine elektronische Kerze, sie blickt sich um. «Da kommen ja schon die ersten Omas», sagt sie, «wenn drei da sind, dann fallen die schon auf.»

An den roten und orangen Strickmützen sind sie zu erkennen, und bei fast jedem Demonstrationszug in Wien sind sie dabei: die «Omas gegen rechts». Monika Salzer, 70 Jahre alt, dreifache Grossmutter, evangelische Pfarrerin im Ruhestand, hat sie vor einem Jahr gegründet. Auf ihrem Handy zeigt sie ein Foto vom ersten öffentlichen Protestauftritt im Dezember 2017: Sieben ältere Damen mit Wollhäubchen sind darauf zu sehen. «Die achte hat das Foto gemacht», sagt sie, «und die Mützen habe ich alle selber gestrickt.»

Nicht ohne Humor

Mit acht Omas hat alles angefangen, «ziemlich naiv», sagt Monika Salzer, «aber als die Jungen dann so begeistert waren, haben wir gewusst, wir sind richtig gelandet.» Wenn sie heute mitten in der Menge ihr «Oma-Lied» anstimmen, dann wird es sogar still im schwarzen Block. «Omas, Omas, uns braucht das ganze Land», heisst es im Refrain, «wir kämpfen für die Kinder und machen Widerstand.» Die Facebook-Gruppe der Omas hat mittlerweile 3500 Mitglieder, auf Twitter sind es 6000 Follower. «Mit Instagram haben wir gerade angefangen», erklärt Salzer, «in unserem Alter ist das eine Herausforderung.»

Wenn andere auf dem Sofa sitzen, treibt es sie hinaus auf die Strasse. Der Grund: «mein Gewissen». Vom Faschismus spricht sie, «der ja wieder umgeht in Europa», und von dieser österreichischen Regierung unter Kanzler Sebastian Kurz und der FPÖ, auf der «kein Segen ruht». Sogar ein eigenes «Manifest» haben die Omas erarbeitet. «Jetzt stehen wir wieder auf», heisst es darin, «weil wir nicht wollen, dass Machtgierige, Gefühllose und Eitle im Namen ihrer Jugend dieses Land kaputt machen.»

So ziehen die alten Achtundsechziger ins vielleicht letzte Gefecht, und zu den Omas haben sich inzwischen ein paar Opas gesellt. «Alter schützt nicht vor Wut», meint Salzer, «aber wir können dank unserer Lebenserfahrung auch umschalten und manches mit Humor nehmen.» Dass der Humor auf der Gegenseite allerdings nicht sonderlich ausgeprägt ist, hat sie durch den Tweet eines Salzburger Identitären lernen müssen: «Wenn man länger lebt, als man nützlich ist, und vor lauter Feminismus nie Stricken lernte», ätzte der. «Meine Oma schämt sich für euch.»

Kolumnistin bei «Krone»

Allzu ernst will Monika Salzer auch solche Sachen nicht nehmen. Für sie verblasst das angesichts des «grossen Wohlwollens», das sie spürt. Mit schwierigen Situationen kennt sie sich ausserdem aus, die hat sie reichlich erlebt als Pfarrerin in der Krankenseelsorge und als Familientherapeutin. Auch im Umgang mit der Öffentlichkeit hat sie Erfahrung. Nicht wenige in Österreich kennen sie noch aus der «Kronen Zeitung». Zwölf Jahre lang hat sie in dem Boulevardblatt eine Lebenshilfe-Kolumne geschrieben. «Das war für mich eine gute Form, die evangelische Kirche sichtbar zu machen», sagt sie. «Aber es war auf meine Kosten, denn mein Ruf hat darunter gelitten, obwohl ich hinter jedem Artikel stehen kann.» Die «Kronen Zeitung» hat sie hinter sich. «Die Omas sind im Moment fast schon ein Vollzeitjob», sagt sie. Auf rund hundert Veranstaltungen sei sie im vergangenen Jahr gewesen, darunter auf rund 40 bis 50 Demos. In Wien, in Salzburg, in Linz und anderswo.

Der Gedenkmarsch durch die Wiener Innenstadt, vorbei an Gucci und an Fendi, ist inzwischen angewachsen zu beachtlicher Grösse. «Das ist gut, das ist gut», murmelt Monika Salzer. Auch Susanne Scholl ist nun dabei, eine frühere ORF-Korrespondentin aus Moskau, die sich mit Monika Salzer die Hauptorganisationsarbeit bei den Omas teilt. Die beiden Frauen haben sich untergehakt. «In Italien würde das sicher auch gehen», sagt die eine. «Die Nonnas gegen rechts», sagt die andere. Schnell sind sie sich einig: «Wir wollen eine europäische Kraft werden.»

Das ist ein grosses Ziel, doch zunächst ist noch zu klären, wie es Monika Salzer zur nächsten Demo schaffen kann. Denn auch da hat sie wieder Oma-Dienst beim Enkel. «Der ist so entzückend, wirklich entzückend.»

