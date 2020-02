Wie ein Fussballer zum Verräter gemacht wird

Ilija Ivic hatte es vermutlich nicht geahnt, dass er mit einem Interview sich selbst und seine Familie in grosse Schwierigkeiten bringen würde. Darin erklärt der 16-jährige Fussballer aus dem serbisch dominierten Dorf Gracanica in Kosovo, er habe ein Aufgebot erhalten, für die kosovarische U-19-Nationalmannschaft zu spielen. Ein Serbe, der sich auf dem grünen Rasen in den Dienst des – laut of­fi­zi­el­ler ser­bi­scher Les­art – nicht existierenden Staates Kosovo stellt? Für die Belgrader Revolverblätter und sogenannte Newsportale war das ein willkommener Anlass, um eine Hetzkampagne zu starten.

Sie schrieben: «Die Bombe ist geplatzt: Erster Serbe in der Nationalmannschaft Kosovos.» «Blamage und Schande: Das ist der erste Serbe, der für den falschen Staat Kosovo spielt.» «Was für ein Schock: Serbe nimmt Angebot an und will für die sogenannte Kosovo-Mannschaft spielen.» «Das hätte nicht geschehen dürfen, ihn erwartet die Hölle.» In einer Umfrage der regierungstreuen Boulevardzeitung «Informer» hatten die Leser drei Optionen, um auf das höllische Verhalten des Teenagers zu reagieren: «Schämen Sie sich für ihn», «Er hat Serbien verraten» oder «Er hätte keine schlechtere Wahl treffen können».

Nach den verbalen Attacken auf Ilija Ivic kam seine Familie dran: Mutter Tanja erhielt unerwartet die Kündigung, offenbar auf Anweisung aus Belgrad. Sie arbeitete in einem Kultur- und Bildungszentrum in Gracanica, das von der serbischen Regierung finanziert wird. Man habe ihr in einem «informellen Gespräch» klargemacht, warum sie entlassen sei: wegen der Sache mit ihrem Sohn. «Meine Existenz ist jetzt gefährdet, aber ich werde nicht aufgeben», sagte Tanja Ivic, mit den Tränen kämpfend, dem US-Auslandssender Voice of America. Sie werde ihren Sohn unterstützen, es gehe um Sport, nicht um Politik.

«Mich interessiert der Fussball, nicht der Blödsinn der Politiker. Ich will mich auf dem Spielfeld beweisen.»Ilija Ivic

Der serbischen Regierung geht es vor allem darum, eine Integration der Landsleute in den kosovarischen Institutionen und im Alltag zu verhindern. Zwar gibt es in der Regierung in Pristina serbische Minister, und im Parlament sitzen Vertreter der serbischen Minderheit – doch sie sind Mitglieder der Serbischen Liste, eines Ablegers der serbischen Regierungspartei SNS von Staatschef Aleksandar Vucic, und werden direkt von Belgrad kontrolliert.

Kosovarische Serben, die ihr Berufsleben eigenständig planen und sich mit der Unabhängigkeit Kosovos abfinden, werden von serbischen Politikern schnell als Verräter verunglimpft. Vucic bezeichnet sie als «private Serben», die von Kosovo-Albanern gekauft seien. Die Verräter-Rhetorik klingt fast wie ein Heldengesang über die Schlacht ums Amselfeld im Jahr 1389, welche das zahlenmässig weit unterlegene serbische Heer gegen die osmanischen Truppen verlor. Damals war es Fürst Vuk Brankovic, der serbische Judas, der mitten im Kampf zum Gegner überlief.

Botschafter stehen Ivic zur Seite

Der Fussballer Ilija Ivic reagierte ziemlich souverän auf die Angriffe der serbischen Presse. «Mich interessiert der Fussball, nicht der Blödsinn der Politiker, ich will mich auf dem Spielfeld beweisen», sagte er dem unabhängigen Belgrader Fernsehsender N1. Der Beitrag beginnt mit der spöttischen Bemerkung, die Welt werde vom Coronavirus bedroht, auf dem Balkan dagegen wüte weiterhin das Virus des Nationalismus.

Ilija Ivic spielt seit drei Jahren – als einziger Serbe – für den Fussballclub Flamurtari (Bannerträger) aus Pristina. Probleme mit kosovo-albanischen Spielern habe er bisher keine gehabt. «Ilija ist ein wohlerzogener junger Mann», lobt ihn der Sportdirektor. Mehrere westliche Botschafter in Pristina standen dem Fussballer demonstrativ zur Seite. Beim Training erhielt er sogar Besuch vom italienischen Botschafter, der ihm viel Erfolg wünschte – vielleicht eines Tages auch in Italien. Doch vorläufig muss Ilija Ivic gegen viele Spielverderber aus der Politik kämpfen.