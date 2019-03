Algeriens Präsident Bouteflika verzichtet auf Kandidatur

Nach wochenlangen Massenprotesten hat Algeriens Präsident Abdelaziz Bouteflika seinen Verzicht auf eine neuerliche Kandidatur erklärt. Dies berichtete die staatliche Nachrichtenagentur APS am Montagabend. Die für den 18. April geplante Präsidentschaftswahl werde verschoben.

Bereits die Ankündigung, für eine fünfte Amtszeit kandidieren zu wollen, löste in Algerien die grössten Massenprotesten seit mehr als 20 Jahren aus. Seit drei Wochen gehen Hunderttausende Menschen gegen die neue Kandidatur Bouteflikas, der seit 20 Jahren im Amt ist, auf die Strasse.

Der 82-Jährige war erst am Sonntag von Genf nach Algerien zurückgekehrt. Bouteflika hatte sich dort nach offiziellen Angaben medizinischen Routineuntersuchungen unterzogen. Bouteflika sitzt seit einem Schlaganfall im Jahr 2013 im Rollstuhl und tritt kaum noch öffentlich auf.

Mehr als 1000 Richter drohten in einer Erklärung, sie würden die Präsidentenwahl in einem Monat nicht beaufsichtigen, sollte das Verfassungsgericht die Kandidatur des 82-Jährigen akzeptieren.

Am Montag setzten Schüler, Richter und Anwälte ihre Proteste fort. Einem eintägigen Generalstreik hatten sich am Sonntag auch immer mehr Eigentümer kleinerer Läden angeschlossen sich am Sonntag, sowie Mitarbeiter öffentlicher Unternehmen.

Inzwischen schliessen sich auch religiöse Autoritäten in Algerien den Protesten an und erhöhen damit den Druck auf den Präsidenten und sein Umfeld. Der nationale Rat unabhängiger Imame forderte das Religionsministerium auf, sich nicht in die inneren Angelegenheiten der Moscheen einzumischen. Zuletzt hatte es Berichte gegeben, nach denen Imame angehalten worden seien, regierungstreue Predigten zu halten.

In einem Brief, der nach der offiziellen Einreichung der Kandidatenunterlagen verlesen wurde, hatte Bouteflika angekündigt demokratische Reformen einzuleiten, sollte er erneut gewählt werden. Zudem kündigte er für diesen Fall Neuwahlen an, bei denen er dann nicht noch einmal antreten wolle.

