«An die iranischen Führer: Tötet eure Demonstranten nicht»

Die iranische Staatsspitze gerät wegen des Abschusses von Flug PS 752 auch im eigenen Land unter Druck. Demonstranten in mehreren Städten forderten am Sonntag den Rücktritt führender Politiker. Die Regierung hatte am Vortag nach tagelangem Leugnen eingestanden, die eigenen Revolutionsgarden hätten den Jet mit 176 Menschen an Bord aus Versehen abgeschossen. US-Präsident Donald Trump warnte die Regierung in Teheran davor, mit Gewalt gegen die Kundgebungen vorzugehen.

To the leaders of Iran - DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020

«Sie lügen, wenn sie sagen, unser Feind ist Amerika. Unser Feind ist hier», skandierten Dutzende Protestierer vor einer Universität in Teheran, wie ein über den Kurznachrichtendienst Twitter verbreitetes Video zeigte. Auch aus anderen Städten kursierten Videos mit Demonstrationen gegen die Regierung. Deren Wahrheitsgehalt konnte zunächst nicht überprüft werden, wie die Nachrichtenagentur Reuters schreibt. «Entschuldigt euch und tretet zurück», titelte die als moderat geltende Zeitung «Etemad». Es sei der Wille des Volkes, dass die Verantwortlichen ihre Posten aufgeben müssten.

In einem Kommentar der ebenfalls moderaten Tageszeitung «Islamische Republik», hiess es: «Diejenigen, die die Veröffentlichung der Ursache für den Flugzeugabsturz verzögert und das Vertrauen der Bevölkerung in das Establishment beschädigt haben, sollten entlassen werden oder zurücktreten.» Kritik an den iranischen Behörden ist nichts Ungewöhnliches. Sie bewegt sich jedoch in der Regel in engen Grenzen.

Polizei setzt laut Augenzeugen Tränengas ein

Anwohner berichteten laut Reuters, am Sonntag seien Polizeikräfte in Teheran zusammengezogen worden. Am Samstag war Bereitschaftspolizei mit Tränengas gegen Tausende Protestierer in der Hauptstadt vorgegangen. Viele von ihnen riefen «Tod dem Diktator» in Anspielung auf das geistliche Oberhaupt des Landes, Ayatollah Ali Khamenei.

Der hatte erklärt, die Informationen über den Absturz sollten veröffentlicht werden. Nach Angaben eines Kommandeurs der Revolutionsgarden wussten die Behörden seit Mittwoch, dass der Absturz nicht auf technisches oder menschliches Versagen zurückzuführen sei, sondern auf einen Angriff. Demnach hatte der verantwortliche Raketenschütze die Boeing 737-800 für einen Marschflugkörper gehalten.

Allerdings gab es auch Stimmen, die warnten, Gegner des Landes könnten den Vorfall ausschlachten. «Irans Feinde wollen Rache an den Garden für einen militärischen Fehler nehmen», sagte der Vertreter Khameneis bei der Quds-Einheit, einer Elitetruppe der Revolutionsgarden. Aussenminister Mohammed Dschawad Sarif gab den USA eine Mitschuld: Der Abschuss sei Folge eines «menschlichen Fehlers in Krisenzeiten, verursacht durch die US-Abenteuerpolitik».

?? ???? ???? ? ??? ????? ?????: ?? ?? ?????? ???? ????? ??????? ?? ??? ?????????? ? ???? ?? ?????? ?? ??? ????? ??????. ?? ???????? ??? ?? ?? ????? ????? ?? ????. ????? ??? ????? ??? ???. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020

To the brave, long-suffering people of Iran: I've stood with you since the beginning of my Presidency, and my Administration will continue to stand with you. We are following your protests closely, and are inspired by your courage. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020

Erst vergangenen November hatte die Regierung landesweite Proteste blutig niederschlagen lassen. Nach den Protesten am Samstag twitterte Trump: «Es kann kein zweites Massaker an friedfertigen Demonstranten geben oder ein Sperren des Internets. Die Welt beobachtet genau.» In Twitter-Botschaften, die auf Englisch und in Farsi verfasst waren, schrieb er: «Wir verfolgen euren Protest genau und sind von eurem Mut inspiriert.»

The government of Iran must allow human rights groups to monitor and report facts from the ground on the ongoing protests by the Iranian people. There can not be another massacre of peaceful protesters, nor an internet shutdown. The world is watching. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020

Die Boeing wurde nach Darstellung des iranischen Militärs von einer Kurzstreckenrakete getroffen, nachdem sie nah an einer Militäreinrichtung der Revolutionsgarden vorbeigeflogen war. Nur wenige Stunden zuvor hatte der Iran aus Vergeltung für die Tötung eines ranghohen Generals durch die USA Militärstützpunkte im Irak mit Raketen beschossen, die von US-Soldaten und internationalen Truppen genutzt werden. Der Iran stellte sich auf einen Gegenschlag der USA ein. Der Eigner des Unglücksflugzeugs, die Ukraine International Airlines, kritisierte, der Teheraner Flughafen hätte in dieser Situation geschlossen werden müssen.

(red/reuters/sda)