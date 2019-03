Bekommt Algeriens angeschlagener Präsident einen Vormund?

In der am Freitag eingereichten Anfrage, die Abdelaziz Bouteflike unter Vormundschaft stellen will, beantragt die Genfer Anwältin Saskia Ditisheim von der NGO Anwälte ohne Grenzen (AoG), einen oder mehrere Beistände für Algeriens Präsidenten. Diese sollten dessen Gesundheitszustand abklären. Bouteflika wird seit knapp zwei Wochen im Genfer HUG behandelt.

Ditisheim hat die Anfrage im Namen einer algerischen Bürgerin gemacht. Diese macht geltend, dass der Gesundheitszustand Bouteflikas sehr fragil sei und er von seinem engen Umfeld manipuliert werde.

Der Präsident befinde sich in einem prekären Gesundheitszustand und sei urteilsunfähig, sagt die Anwältin und Präsidentin der AoG Schweiz. Sowohl seine Kandidatur als auch Medienmitteilungen seien nicht durch ihn verfasst worden, sondern durch seine politische Entourage und Familie, die ihn manipuliere.

Wie Ditisheim gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte, könne man ganz klar von Freiheitsberaubung sprechen. Zudem werde seine Gedankenfreiheit verletzt. Ob die Genfer Vormundschaftsbehörde auf die Anfrage eingehe, sei nicht klar. Angesichts der Umstände gibt sich Ditisheim jedoch zuversichtlich.

Ältestes Museum Algeriens zum Teil geplündert

Am Rande der Massenproteste gegen den algerischen Staatschef Abdelaziz Bouteflika mit mehreren Verletzten und Festgenommenen haben Unbekannte das älteste Museum des Landes zum Teil geplündert.

Im Museum für Altertümer und Islamische Kunst in Algier seien «Gegenstände gestohlen und Büros der Museumsverwaltung angezündet» worden, erklärte das algerische Kulturministerium am Samstag. Das Ministerium machte «Kriminelle» verantwortlich, die im Schutz der Massendemonstrationen zur Tat geschritten seien. Den Angaben zufolge wurden auch Dokumente und Aufzeichnungen zerstört. Das Ministerium sprach von einem «Verbrechen gegen unser geschichtliches Erbe».

Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Nur dem schnellen Einsatz der Feuerwehr sei es zu verdanken, dass der Brand nicht weiter um sich gegriffen habe. Die Polizei habe einen Säbel sicherstellen können, der aus der Zeit des algerischen Widerstands gegen die französische Kolonialmacht in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts stammt.

Das 1897 eröffnete Museum ist eines der ältesten auf dem afrikanischen Kontinent. Es liegt in der Hauptstadt an einer Kreuzung an einer der wichtigsten Zufahrtsstrassen zum Sitz des Präsidenten. Am Freitag war es an dieser Kreuzung zu Zusammenstössen zwischen der Polizei und jungen Demonstranten gekommen. (nag/sda)