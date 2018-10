Fall Khashoggi: Türkei hat zusätzliche Beweise

Die Türkei soll im Fall Khashoggi über zusätzliche Beweise verfügen. Das gab Staatschef Recep Tayyip Erdogan in einer Rede in Ankara bekannt. Am Sonntag soll zudem der saudiarabische Generalstaatsanwalt nach Istanbul kommen.

«Am Sonntag werden sie ihren Generalstaatsanwalt in die Türkei schicken. Er wird unseren Generalstaatsanwalt in Istanbul treffen», sagte Erdogan und fügte hinzu, dass die türkischen Behörden im Besitz von «weiteren Beweisen» im Zusammenhang mit dem Mord seien.

Gemäss türkischen Medienberichten sagte Erdogan auch, es sei bekannt, wer Khashoggi getötet habe. Der Täter befinde sich unter den 18 Personen, die verhaftet wurden.

Update folgt... (ij/afp)