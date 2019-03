Finaler Angriff auf letzte IS-Bastion hat begonnen

Im Osten Syriens haben Truppen unter kurdischer Führung nach eigenen Angaben den finalen Angriff auf die letzte Bastion der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) begonnen. Die Kämpfe hätten angefangen, sagte der Sprecher der Syrischen Demokratischen Kräfte, Mustafa Bali, am Sonntagabend der Nachrichtenagentur DPA.

Ihm zufolge ist nicht damit zu rechnen, dass sich die in dem Ort Baghus verbliebenen Extremisten ergeben. Die Frist für die IS-Miliz sei abgelaufen. Auf Twitter berichtete Bali, Jets der internationalen Anti-IS-Koalition flögen Angriffe auf Waffenlager der Terroristen.

Die letzten IS-Kämpfer sind in dem Ort an der irakischen Grenze in einem Zeltlager auf engstem Raum eingeschlossen. Die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) hatten die Angriffe zuletzt eingestellt, damit Zivilisten Baghus verlassen können.

Bali zufolge flüchteten Zehntausende aus dem Ort. Auch Tausende Terroristen verschiedener Nationalitäten hätten sich ergeben, erklärte er.

Die IS-Miliz hatte den Höhepunkt seiner Macht im Sommer 2014 erreicht, als sie grosse Teile Syriens und des Irak kontrollierte. Mittlerweile hat sie ihr früheres Herrschaftsgebiet fast vollständig verloren. Den grössten Teil ihrer Gebiete in Syrien wurden von den SDF erobert.

Baquaz

- the timeline that we give it for ISIS to surrender themselves is over

- our forces is ready now to start and finish what is left in ISIS hands

- the SDF could rescue thousands of civilians during the past month/ plus thousands of IS members surrender to our forces