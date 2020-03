Hohe Beteiligung bei Wahl in Israel – trotz Coronavirus

Trotz der Sorge vor einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus ist die Wahlbeteiligung bei der Parlamentswahl in Israel bis zum Nachmittag relativ hoch gewesen. Nach Angaben des Zentralen Wahlkomitees lag die Wahlbeteiligung am Montag um 16.00 Uhr (15.00 Uhr MEZ) bei 47 Prozent, 2,7 Prozentpunkte mehr als zur selben Zeit bei der vorherigen Wahl im September.

Am Vormittag hatten die beiden Spitzenkandidaten die Bürger zu einer regen Beteiligung aufgefordert. «Dies ist ein wichtiges demokratisches Recht, auf das wir stolz sein müssen», sagte der rechtskonservative Regierungschef Benjamin Netanyahu (Likud) bei der Stimmabgabe in Jerusalem. Er betonte, trotz der Ausbreitung des Coronavirus hätten die Wähler nichts zu befürchten.

In mehreren Städten wurden besonders geschützte «Wahlzelte» für Israelis aufgestellt, die sich wegen des neuartigen Coronavirus in häuslicher Quarantäne befinden. In der Stadt Cholon bei Tel Aviv musste am Morgen die Polizei anrücken, weil Anwohner die Eröffnung eines solchen Zeltes blockiert hatten. «Nachbarn haben die zeitige Öffnung der Station verhindert, und die Polizei kam, um weitere Vorfälle zu unterbinden», bestätigte Polizeisprecher Micky Rosenfeld.

Das israelische Gesundheitsministerium teilte mit, insgesamt seien mittlerweile zwölf Personen im Land mit dem Coronavirus infiziert. Mehr als 5600 Israelis befinden sich nach offiziellen Angaben in häuslicher Quarantäne, viele davon waren aus einem Italien-Urlaub zurückgekehrt. Todesfälle gab es in Israel bisher nicht.

Aufruf zu Wende

Netanjahus Herausforderer Benny Gantz vom Mitte-Bündnis Blau-Weiss rief die Bürger zu einer Wende auf. «Ich hoffe, dass heute ein Heilungsprozess beginnt, dass wir anfangen können, wieder zusammenzuleben», sagte Gantz bei der Stimmabgabe in seinem Wohnort Rosch Haajin östlich von Tel Aviv. «Ich dränge jeden, rauszugehen und zu wählen.»

Präsident Reuven Rivlin zeigte sich am Morgen beschämt angesichts der Polit-Dauerkrise und der dritten Wahl innerhalb eines Jahres. «Wir haben noch einen schrecklichen und schmutzigen Wahlkampf wie diesen nicht verdient», sagte er. «Wir haben eine endlose Phase der Instabilität nicht verdient. Wir haben eine Regierung verdient, die für uns arbeitet.»

Den letzten Umfragen nach ist auch diesmal mit einem ähnlichen Ausgang wie bei den beiden vorangegangen Wahlen zu rechnen - die politische Lähmung könnte also andauern. Netanjahus Likud-Partei lag zuletzt demnach etwa gleichauf mit Gantz' Blau-Weiss. Königsmacher ist erneut Ex-Verteidigungsminister Avigdor Lieberman (Israel Beitenu). Gantz lehnt wegen der Korruptionsanklage Netanjahus eine grosse Koalition mit der Likud-Partei ab, solange Netanyahu Vorsitzender ist.

Zweimal Pattsituation

Nach Wahlen im April und September 2019 war die Regierungsbildung wegen einer Pattsituation zwischen dem Mitte-Links-Lager und dem rechts-religiösen Lager gescheitert. Netanyahu steht auch wegen der Korruptionsanklage unter Druck, der Prozess soll schon zwei Wochen nach der Wahl beginnen.

Die Generalstaatsanwaltschaft wirft Netanyahu Betrug und Veruntreuung sowie Bestechlichkeit vor. Es geht dabei um den Verdacht der Beeinflussung von Medien, angeblich krumme Deals mit Unternehmen und Luxusgeschenke befreundeter Geschäftsleute im Gegenzug für politische Gefälligkeiten. Der Regierungschef hat alle Vorwürfe zurückgewiesen.

Wahlergebnis in einer Woche

Landesweit standen den gut 6,5 Millionen Wahlberechtigten in Israel mehr als 10'600 Wahllokale zur Verfügung. Sie waren aufgerufen, die 120 Mitglieder der 23. Knesset in Jerusalem zu bestimmen. Die Wahllokale sollten um 21.00 Uhr MEZ schliessen. Das amtliche Endergebnis wird voraussichtlich in rund einer Woche vorliegen. Netanyahu strebt im Falle eines Wahlsiegs die Annexion der israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland sowie des Jordantals an. Diesen Schritt zeigt der am 28. Januar veröffentlichte Plan des US-Präsidenten Donald Trump auf.

Der Plan sieht einen Palästinenserstaat vor, der allerdings mit harten Auflagen und ohne Kontrolle der Aussengrenzen verbunden wäre. Von palästinensischer Seite ist das Vorhaben kategorisch zurückgewiesen worden. Gantz hat erklärt, er werde sich nach der Wahl für eine Umsetzung des Trump-Plans «in Zusammenarbeit mit anderen Ländern in unserer Region» einsetzen.

In Sachen Sicherheit gibt es kaum Unterschiede zwischen den Positionen von Likud und Blau-Weiss. Deshalb gilt eine Wiederbelebung des Friedensprozesses mit den Palästinensern in absehbarer Zukunft als unwahrscheinlich.

Israel hatte 1967 im Sechstagekrieg unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Die Palästinenser wollen diese Gebiete sowie den Gazastreifen jedoch für einen eigenen Staat Palästina neben Israel. (sda)