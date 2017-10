Irak greift Kurden in Kirkuk von mehreren Seiten an

Irakische Regierungstruppen und vom Staat unterstüzte Milizen haben laut Kurden einen grossen Angriff auf die Stadt Kirkuk begonnen. Die Truppen versuchten, Kirkuk zurückzuerobern.

Der Sicherheitsrat der Kurdenregion sagte heute, nach dem «nicht provozierten Angriff» im Süden von Kirkuk hätten kurdische Einheiten – bekannt als Peschmerga – mindestens fünf Humvee-Militärfahrzeuge zerstört.

Armee besetzt Infrastrukturen

Irakische Einheiten haben ihrerseits erste militärische Erfolge gemeldet. Mehrere Strassen und Infrastrukturen nahe der Stadt Kirkuk seien wieder unter ihrer Kontrolle, erklärte heute das Oberkommando der irakischen Einheiten, die an der Offensive gegen die kurdische Peschmerga-Miliz teilnehmen.

Bereits zuvor hatte das Staatsfernsehen gemeldet, irakische Truppen seien in von den Kurden kontrollierte Gebiete der irakischen Provinz Kirkuk eingedrungen. Dies habe Ministerpräsident Haider al-Abadi angeordnet. Demnach wurden grosse Teile Kirkuks am Montagmorgen ohne Gefechte mit den Peschmerga-Truppen erobert. Dies wurde von kurdischer Seite bestritten.

Kämpfe seien zwischenzeitlich im Süden Kirkuks ausgebrochen, berichtete die kurdische Nachrichtenseite Rudaw unter Berufung auf einen Kommandeur der Peschmerga. Es habe Feuerwechsel auch mit schweren Waffen gegeben. Kurden-Präsident Massud Barsani gab seinen Einheiten Rudaw zufolge «grünes Licht», um angreifende irakische Truppen mit «aller Kraft» zu attackieren. Er habe die Kämpfer allerdings angewiesen, nicht mit Kampfhandlungen zu beginnen.

Schutz der Bürger

In mehreren Tweets verkündete Premierminister al-Abadi, er wolle Sicherheit in Kirkuk zusammen mit den Bewohnern und den kurdischen Kräften herstellen. Priorität sei es, die Bürger zu schützen, die er aufrief, mit seinen Truppen zusammenzuarbeiten. Noch Stunden zuvor hatte der Irakische Sicherheitsrat den Kurden vorgeworfen, Kräfte mit Verbindungen zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK nach Kirkuk zu bringen. Dies sei eine «Kriegserklärung».

