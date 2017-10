Irak vertreibt Kurden von Flughafen und Ölquellen

Angesichts auf Kirkuk vorrückender Regierungstruppen haben irakisch-kurdische Kämpfer ihre Stellungen am Internationalen Flughafen der Stadt aufgegeben. Das irakische Militär hat laut eigenen Angaben in der Nähe von Kirkuk auch zwei grosse Ölfelder eingenommen. Die Soldaten hätten die Felder North Oil Company und Baba Gurgur von kurdischen Kämpfern erobert, teilte das Militär am Montag mit.

Zivilisten flohen in grosser Zahl aus der von beiden Seiten beanspruchten Stadt, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AP heute weiter beobachtete. Polizisten an einem Kontrollposten im Norden erklärten, kurdische Familien machten sich auf den Weg nach Erbil im autonomen Kurdengebiet.

Kurden geben Turkmenen-Viertel auf

Zuvor hatten Regierungstruppen ein Industriegebiet und ein Kraftwerk südlich von Kirkuk eingenommen. In die Stadt selbst drangen sie zunächst nicht vor. Dort bezogen jedoch vom Staat geduldete schiitisch-arabische Milizen Stellung.

Die Kurden der Stadt stehen den sogenannten Volksmobilisierungskräften mit grossem Misstrauen gegenüber. Der irakische Ministerpräsident Haidar al-Abadi hatte kurz zuvor versichert, die PMF blieben ausserhalb der Stadt. Ein AP-Reporter beobachtete Milizionäre in turkmenischen Gebieten im Westen der Stadt, die zuvor von kurdischen Truppen aufgegeben worden waren.

Tote bei Gefechten

Die irakische Armee hat ihre Geländegewinne nach eigenen Angaben grösstenteils kampflos erzielt. Bei Zusammenstössen von Peschmerga-Kämpfern und Milizionären von Hachd al-Chaab in der Nacht auf Montag sind nach Angaben eines kurdischen Vertreters allerdings zehn Peschmerga getötet und 27 weitere verletzt worden. Die Zahlen betreffen aber nur einen Frontabschnitt, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet.

Medienberichten zufolge sind die irakischen Sicherheitskräfte auch in die bislang von Kurden kontrollierte Stadt Tus Churmatu vorgerückt. Auch die irakische Nachrichtenseite Al-Sumaria berichtete, irakische Sicherheitskräfte hätten Positionen in Tus Churmatu eingenommen.

Schutz der Bürger

In mehreren Tweets verkündete Premierminister Abadi, er wolle Sicherheit in Kirkuk zusammen mit den Bewohnern und den kurdischen Kräften herstellen. Priorität sei es, die Bürger zu schützen, die er aufrief, mit seinen Truppen zusammenzuarbeiten. Noch Stunden zuvor hatte der Irakische Sicherheitsrat den Kurden vorgeworfen, Kräfte mit Verbindungen zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK nach Kirkuk zu bringen. Dies sei eine «Kriegserklärung».

PM Al-Abadi reiterates the priority of the Iraqi forces to protect the people of Kirkuk and calls on citizens to cooperate with them