Irans Aussenminister macht sich über Trumps Erklärung lustig

Vor dem Hintergrund der Tötung des saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi hat sich der iranische Aussenminister Mohammed Jawad Sarif ironisch über die Erklärung von US-Präsident Donald Trump zur Partnerschaft mit Riad geäussert.

«Bizarrerweise nutzt Herr Trump den ersten Absatz seiner beschämenden Erklärung zu saudischen Gräueltaten dazu, den Iran jeglicher Art von Vergehen zu beschuldigen, die ihm einfallen», schrieb Sarif am späten Dienstagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Trump vs. Geheimdienst

Tatsächlich hatte Trump seine Erklärung zu Saudiarabien mit einer Reihe von Anschuldigungen gegen den Iran eröffnet. Dies nutzte er dazu, seine anhaltende Unterstützung des saudiarabischen Kronprinzen Muhammad bin Salman zu rechtfertigen.

«Vielleicht sind wir auch für die Brände in Kalifornien verantwortlich, weil wir nicht geholfen haben, die Wälder zu harken», schrieb Sarif weiter. Damit bezog er sich auf jüngste Äusserungen Trumps, wonach die verheerenden Waldbrände mit «mehr Harken und Reinigen» hätten verhindert werden können.

Mr. Trump bizarrely devotes the FIRST paragraph of his shameful statement on Saudi atrocities to accuse IRAN of every sort of malfeasance he can think of. Perhaps we’re also responsible for the California fires, because we didn’t help rake the forests— just like the Finns do?