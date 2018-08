Zimbabwische Soldaten schiessen auf Demonstranten

Zwei Tage nach den Wahlen in Zimbabwe haben Soldaten am Mittwoch das Feuer auf regierungskritische Demonstranten eröffnet und dabei mindestens einen Menschen getötet. Der Mann starb an einem Schuss in den Bauch, wie ein AFP-Fotograf aus der Hauptstadt Harare berichtete. In den Strassen um den Sitz der Wahlkommission zogen Panzer und Truppenfahrzeuge der Armee auf.

Die Demonstranten hatten zuvor mit Steinen geworfen, nachdem die Polizei mit Tränengas und Wasserkanonen auf sie geschossen hatte. Präsident Emmerson Mnangagwa rief angesichts der Proteste zu «Frieden» auf. Die Opposition wirft der langjährigen Regierungspartei Zanu-PF Wahlmanipulation vor.

Die seit 1980 herrschende Zanu-PF kann Medienberichten zufolge mit einer absoluten Mehrheit im künftigen Parlament rechnen. Zum Ausgang der Präsidentschaftswahl lagen noch keine Ergebnisse vor.

Die Abstimmung am Montag war die erste freie Wahl in Zimbabwe seit etwa vier Jahrzehnten. Nach Mugabes Sturz im vergangenen November gingen die Bürger weitgehend friedlich zu den Urnen.

Freie aber nicht faire Wahl

Die Wahlbeobachter der Europäischen Union übten Kritik. Die Wahl sei zwar ohne Gewalt und frei abgelaufen, jedoch sei die Abstimmung nicht fair gewesen. Der Missbrauch staatlicher Ressourcen, die Einschüchterung von Wählern und die parteiische Berichterstattung der staatlichen Medien zugunsten der Regierung hätten wahre Chancengleichheit verhindert, erklärte der Leiter der EU-Wahlbeobachter, Elmar Brok.

Auch kritisierte er die verzögerte Bekanntgabe der Ergebnisse der Präsidentenwahl. «Je länger es dauert, desto mehr steht die Glaubwürdigkeit in Frage», sagte Brok. Die Ergebnisse der Präsidentenwahl seien in den Wahllokalen zuerst gezählt worden, nun würden sie aber erst nach jenen der Parlamentswahl bekanntgegeben. Der Leiter der Beobachter des EU-Parlaments, der Abgeordnete Norbert Neuser, sagte, die Wahlkommission müsse nun völlig transparent vorgehen, damit «das Ergebnis von der ganzen Bevölkerung akzeptiert wird.»

Wer auch immer die Wahlen in Zimbabwe gewinnt, steht vor enormen Herausforderungen. Das Land leidet unter Massenarbeitslosigkeit, Hyperinflation und der Abwanderung von Investoren und verfügt seit der Massenenteignung weisser Farmer nicht mehr über eine effiziente Landwirtschaft. (nag/sda/afp)