Muslimische US-Politikerin reist doch nicht ins Westjordanland

Trotz einer gerade erst erstrittenen Einreiseerlaubnis reist Rashida Tlaib nicht ins Westjordanland. «Ich habe entschieden, dass ein Besuch bei meiner Grossmutter unter diesen repressiven Bedingungen allem widerspricht, an was ich glaube – dem Kampf gegen Rassismus, Unterdrückung und Ungerechtigkeit», schrieb Tlaib am Freitag auf Twitter. Ihre Grossmutter wolle nicht, dass sie zum Schweigen gebracht und wie eine Kriminelle behandelt werde. «Es würde etwas in mir zerstören.»

Silencing me & treating me like a criminal is not what she wants for me. It would kill a piece of me. I have decided that visiting my grandmother under these oppressive conditions stands against everything I believe in--fighting against racism, oppression & injustice. https://t.co/z5t5j3qk4H