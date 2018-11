Palästinensergruppen verkünden Waffenruhe mit Israel

Militante Palästinensergruppen im Gazastreifen haben nach der jüngsten Eskalation der Gewalt eine Feuerpause mit Israel verkündet. Die Feuerpause sei von Ägypten vermittelt worden, hiess es in einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung der Palästinensergruppen, darunter die im Gazastreifen herrschende radikalislamische Hamas.

In der gemeinsamen Mitteilung erklärten die Palästinensergruppen, sich an die Feuerpause zu halten, so lange Israel das auch tue. Von israelischer Seite gab es zunächst keine Stellungnahme zu der Ankündigung.

Hamas schwor Rache

Die angespannte Lage zwischen Israel und den Palästinensern im Gazastreifen hatte sich nach einem tödlichen Einsatz israelischer Spezialkräfte am Sonntag in dem palästinensischen Küstenstreifen dramatisch verschärft; die Hamas schwor nach dem israelischen Einsatz, bei dem sieben Palästinenser und ein israelischer Offizier starben, Rache.

Palästinenser feuerten seither hunderte Raketen auf israelisches Gebiet ab, die israelische Armee flog Angriffe auf den Gazastreifen. (sep/sda)