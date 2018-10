Riad sagt Pompeo «vertiefte Untersuchung» zu Khashoggi zu

Zwei Wochen nach dem Verschwinden des Journalisten Jamal Khashoggi hat US-Präsident Donald Trump seinen Aussenminister Mike Pompeo nach Saudiarabien entsandt. Pompeo sprach am Dienstag in Riad während rund 20 Minuten mit König Salman. Danach traf Pompeo auch Saudiarabiens Aussenminister Adel al-Dschubeir. Dieser sagte ihm laut Pompeos Sprecherin eine «vertiefte und transparente Untersuchung» zu.

Pompeo traf zudem mit Kronprinz Muhammad bin Salman zusammen, der als Saudiarabiens starker Mann gilt. Mohammed bezeichnete die USA zum Auftakt des Treffens als «alten und starken Verbündeten.» Er fügte hinzu: «Wir meistern die Herausforderungen gemeinsam».

«Ausser Kontrolle geratenes Verhör»

Saudiarabien war in der Affäre Khashoggi zunehmend unter Druck geraten. Zur Aufklärung des Falls hatten türkische Ermittler am Montagabend erstmals das saudiarabische Konsulat durchsucht, wo Khashoggi vor zwei Wochen zuletzt gesehen worden war. Der Einsatz dauerte rund acht Stunden. Die Ermittler nahmen dabei mehrere Proben mit – unter anderem von Erde des Konsulatsgartens, wie ein Behördenvertreter vor Ort sagte.

Kurze Zeit später berichtete der US-Sender CNN am Montagabend, die saudische Monarchie erwäge, einen gewaltsamen Tod des Regierungskritikers einzuräumen. Saudiarabien bereite einen Bericht vor, demzufolge Khashoggi während eines «ausser Kontrolle geratenen Verhörs» gestorben sei.

Berichten von US-Medien zufolge arbeitet Saudiarabien an einer Darstellung der Ereignisse, welche die Führung in Riad von der Schuld an Khashoggis Tod entlaste. Für den Tod des Journalisten sollten stattdessen offenbar Agenten verantwortlich gemacht werden, die auf eigene Faust handelten und dabei völlig überzogen.

Laut CNN könnte Saudiarabien erklären, Khashoggi sei bei einem Verhör während eines Entführungsversuchs gestorben. Das Königreich wolle dabei besonders hervorheben, dass der gegen Khashoggi gerichtete Einsatz ohne Genehmigung von oben abgelaufen sei - und dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen würden.

Die US-Zeitung «Wall Street Journal» berichtete, dass das Königreich den Fall so darstellen wolle, dass Khashoggi ungewollt während eines Verhörs durch ausser Kontrolle geratene Agenten getötet worden sei. Damit wolle das Königshaus eine direkte Verantwortung von sich weisen.

Von Khashoggi fehlt jede Spur, seit er am 2. Oktober das saudiarabische Konsulat in Istanbul besuchte. Türkische Ermittler gehen davon aus, dass der im US-Exil lebende Journalist und Regierungskritiker in dem Gebäude von Agenten seines Heimatlandes ermordet wurde. Saudiarabien bestritt dies bislang.

Aufhebung der diplomatischen Immunität gefordert

UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet forderte die sofortige Aufhebung der diplomatischen Immunität jener Vertreter Saudiarabiens, die mit dem Verschwinden Khashoggis in Zusammenhang stehen. Ein solcher Schritt sei «angesichts des Ernsts der Lage» nötig, erklärte Bachelet am Dienstag in Genf. Die Immunität müsse für alle «relevanten Räumlichkeiten und Amtspersonen» aufgehoben werden.

Bachelet betonte, dass diplomatische Immunität nicht als Vorwand benutzt werden dürfe, «um Ermittlungen zu Geschehnissen und Verantwortlichen zu behindern». Das Verschwindenlassen und Töten eines Menschen sei ein «sehr ernstes Verbrechen». Die völkerrechtlich vereinbarte diplomatische Immunität besagt, dass Diplomaten und diplomatische Vertretungen im Gastland dem Zugriff der dortigen Behörden entzogen sind. Saudiarabien müsste aber einer Aufhebung der diplomatischen Immunität zustimmen.

Schweiz zitiert stellvertretenden Saudi-Botschafter

Der Fall Kashoggi sorgt weltweit für Schlagzeilen – und hat die Führung in Riad in Erklärungsnöte gebracht. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) hat den stellvertretenden Botschafter Saudiarabiens zitiert. «In einem Gespräch mit dem saudischen Chargé d’affaires ad interim in Bern hat das EDA seine Besorgnis ausgedrückt und Aufklärung über das Schicksal des Journalisten gefordert.» Dies sagte die Sprecherin des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco), Antje Bärtschi, in einem gemeinsamen Statement mit dem EDA auf Anfrage dieser Zeitung am Sonntag.

Auch der deutsche Bundesaussenminister Heiko Maas (SPD) und sein französischer Kollege Jean-Yves Le Drian forderten eine lückenlose Aufklärung. «Wenn wir wissen, was geschehen ist, werden wir daraus unsere Schlüsse ziehen», sagte Maas auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Le Drian in Paris.

