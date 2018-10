Saudiarabien bestätigt Tötung Khashoggis

Saudiarabien bestätigt die Tötung des Regierungskritikers und Journalisten Jamal Khashoggi im Istanbuler Konsulat. Dies berichteten saudische Staatsmedien. Die «Diskussionen» zwischen Khashoggi und «denjenigen, die er im Konsulat des Königreichs in Istanbul getroffen» habe, «entwickelten sich zu einem Faustkampf, der zu seinem Tod führte», berichtete die amtliche Nachrichtenagentur SPA mit Verweis auf die Staatsanwaltschaft. Damit räumte Saudiarabien mehr als zwei Wochen nach dem Verschwinden Khashoggis den Tod des Dissidenten ein.

18 saudische Staatsbürger wurden festgenommen. Zu ihnen gehören die 15 Männer, die zur Begegnung mit Khashoggi geschickt wurden, sowie ein Fahrer und zwei konsularische Mitarbeiter. Gemäss der türkischen staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu sind die zwei Mitarbeiter ein Buchhalter und ein Techniker des Konsulats.

Neben den Festnahmen wurde mit Verweis auf einen königlichen Erlass berichtet, dass der Vizepräsident des Geheimdienstes, Ahmed al-Assiri, entlassen worden sei. zuonline.ch berichtete bereits im Vorfeld, dass Assiri wahrscheinlich zu einem «Bauernopfer» in der Affäre würde. Auch ein hochrangiger Berater des Königs, Saud al-Kahtani, wurde entlassen.

General Ahmed al-Assiri. (Archiv) Bild: Fayez Nureldine/AFP

Ein anonymer saudischer Beamter legte gegenüber der «New York Times» die Version der Saudis detailliert dar. Das Königreich habe demnach einen allgemeinen Befehl gegeben, im Ausland lebende Dissidenten ins Land zurückzuschaffen. Als das Konsulat in Istanbul berichtete, dass Khashoggi auf den 2. Oktober in Konsulat in Istanbul angemeldet war, um für seine bevorstehende Hochzeit ein Dokument abzuholen, habe General Assiri ein 15-köpfiges Team losgeschickt.

Doch der Befehl sei auf dem Weg durch die Befehlskette «falsch interpretiert» worden und es sei zu einer Konfrontation gekommen, als Khashoggi die Männer gesehen habe. Der Dissident habe versucht zu fliehen, doch die Männer hätten ihn festgehalten und geschlagen. Khashoggi habe geschrien und einer der Männer habe ihn in einen Würgegriff genommen, woran der Journalist gestorben sei, so die Version Saudiarabiens. Das Team habe dann die Leiche Khashoggis «einem lokalen Kollaborateur» übergeben, der sie wegschaffen sollte. Die Saudis wüssten also selber nicht, wo sich die sterblichen Überreste befänden, so der Beamte.

Die Version der Saudis lässt offen, wieso sich Khashoggi mit mehreren Männern gleichzeitig anlegen würde. Freunde Khashoggis beschrieben den Mann als unauffällig und ausgeglichen. Zudem war sich Khashoggi beim Betreten des Konsulats der Gefahr durchaus bewusst: Er sagte seiner Verlobten, sie solle vor dem Konsulat warten und die türkischen Behörden verständigen, falls er nicht mehr auftauchen würde.

Mit der Stellungnahme versucht die saudische Regierung offenbar, Kronprinz Muhammad bin Salman aus der Schusslinie zu nehmen. Eine Verbindung zu der Tat könnte dem 33-jährigen starken Mann des Wüstenstaates, der unter heftigem Druck steht, sehr schaden. Saudische oder den Saudis nahe stehende Medien berichteten unter Verweis auf Sicherheitskreise dann auch, der Thronfolger habe von einer Operation im Konsulat nichts gewusst.

Die türkischen Behörden gingen bisher nach Medienberichten davon aus, dass er von einem aus Saudiarabien angereisten 15-köpfigen Spezialkommando getötet wurde. Am Freitag hatte die türkische Staatsanwaltschaft Angestellte des saudischen Konsulats als Zeugen vorgeladen.

«Wir haben einige Fragen»

In einer ersten Reaktion sagte US-Präsident Donald Trump, er halte die Version Saudi-Arabiens vom Tod Khashoggis glaubwürdig. «Es ist noch früh, wir haben unsere Überprüfung oder Ermittlung noch nicht beendet», fügte er hinzu. Es handele sich aber um einen «sehr wichtigen ersten Schritt».

Er begrüsste zudem die Festnahmen in Saudiarabien, hält den Fall aber noch nicht für restlos aufgeklärt. «Es ist nur ein erster Schritt, aber es ist ein grosser erster Schritt.» Die Ermittlung sei noch nicht beendet.» Er betonte: «Wir haben einige Fragen.» Er wolle deshalb mit Kronprinz Muhammad bin Salman sprechen.

Im Falle von US-Sanktionen gegen Riad würde er es vorziehen, «dass wir als Strafe nicht Arbeit im Wert von 110 Milliarden Dollar annullieren», sagte Trump mit Verweis auf ein grosses Rüstungsgeschäft mit Saudiarabien. Es sei «zu früh, um zu sagen», wie die USA reagieren. Das Königreich hat sich in den letzten Jahren zum wichtigsten Käufer US-amerikanischer Waffen gemausert.

Der republikanische Senator und Trump-Verbündete Lindsey Graham sah das anders und bezweifelte die Glaubwürdigkeit der saudiarabischen Behörden. «Zu sagen, dass ich skeptisch gegenüber der neuen saudiarabischen Geschichte über Herrn Khashoggi bin, ist eine Untertreibung», schrieb Graham auf Twitter.

Der republikanische Senator Rand Paul forderte, alle Militärhilfen und Waffenverkäufe an Saudiarabien unverzüglich einzustellen. «Saudiarabien muss für seine Taten einen hohen Preis bezahlen», so Paul auf Twitter.

Weitere Republikaner kritisierten Saudiarabien. «Unser Land muss unsere Werte verteidigen und von unseren ‹Verbündeten› ein Respekt für Menschenrechte verlangen», schrieb etwa der Mike Coffman, ein Abgeordneter im Representantenhaus und ein Veteran der Marine. «Ich habe nicht (in der Armee) gekämpft, um jetzt wegzuschauen.»

Der Republikaner Bob Corke forderte die USA auf, eine eigenständige Untersuchung einzuleiten. Die Geschichte der Saudis ändere sich «mit jedem Tag». Die US-Regierung müsse deshalb ihre «eigene unabhängige, glaubwürdige» Ermittlung über die Verantwortung für Khashoggis Mord einleiten, schrieb er auf Twitter.

«Gründliche und transparente Untersuchung»

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres äusserte sich «zutiefst beunruhigt» zum Tod Khashoggis und kondolierte der Familie des Journalisten. «Der Generalsekretär verweist auf die Notwendigkeit einer sofortigen, gründlichen und transparenten Untersuchung der Todesumstände», sagte sein Sprecher Stephane Dujarric. Zudem müssten die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.

Khashoggi wollte am 2. Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul Papiere abholen und war seitdem verschwunden.

(mch/AFP/SDA)