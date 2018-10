So könnten sich Trump und die Saudis aus der Affäre ziehen

Donald Trump hat sich erneut zum Fall Khashoggi geäussert. Nach einem Telefongespräch mit dem saudiarabischen König Salman sagte Trump, es habe danach geklungen, als ob es ein Einzeltäter, ein «boshafter Killer», gewesen sei.

König Salman habe vehement bestritten, dass die Führung des Königreichs etwas mit dem Verschwinden des Journalisten zu tun habe, sagte Trump vor Medienleuten in Washington. «Er sagte mir sehr entschieden, dass sie von nichts wussten.»

Trump teilte zudem mit, dass sich Aussenminister Mike Pompeo auf den Weg nach Saudiarabien gemacht habe, wo er am Dienstag König Salman treffen soll. Das saudische Königshaus weist nach wie vor jede Beteiligung am Verschwinden von Jamal Khashoggi von sich.

Sollten die türkischen und die saudischen Behörden mit den USA zur Schlussfolgerung gelangen, dass zwar saudische Staatsangehörige in Khashoggis Verschwinden verwickelt sind, aber ohne Wissen des Königshauses, könnte dies ein Versuch sein, den Schaden für die politischen Beziehungen zu Riad zu begrenzen.

Verhör schief gelaufen

Zuvor berichteten der US-Fernsehsender CNN sowie die Zeitungen «New York Times» und «Wall Street Journal», dass Saudiarabien eine Erklärung zum Schicksal Khashoggis abgeben wolle. Demnach soll sein Verhör schiefgegangen sein.

