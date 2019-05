USA verdächtigen Damaskus eines neuen Chemiewaffen-Angriffs

Die USA haben nach eigenen Angaben «Hinweise» auf einen möglichen neuen Chemiewaffen-Angriff der Truppen des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad. In einer Erklärung des US-Aussenministeriums vom Dienstag ist die Rede von einer «mutmasslichen Chlorgas-Attacke im Nordwesten Syriens am Morgen des 19. Mai.» Den Hinweisen werde nachgegangen. Demnach könnten die Chemiekampfstoffe während der Offensive in der von Jihadisten kontrollierten Region Idlib zum Einsatz gekommen sein.

«Wir wiederholen unsere Warnung, falls das Assad-Regime Chemiewaffen benutzt, werden die USA und unsere Verbündeten schnell und in angemessener Weise antworten», sagte Aussenamtssprecherin Morgan Ortagus.

Im Syrien-Konflikt wurde schon mehrfach Giftgas eingesetzt. Für einen Angriff mit dem Giftgas Sarin auf das Dorf Chan Scheichun im April 2017 mit mehr als 80 Toten hatte die UNO die Regierungstruppen verantwortlich gemacht. Auch für einen Chemiewaffenangriff in der früheren Rebellenbastion Ost-Ghuta im April diesen Jahres, bei dem mehr als 40 Menschen getötet wurden, machten westliche Staaten die Regierung verantwortlich. Die USA, Frankreich und Grossbritannien flogen daraufhin Vergeltungsangriffe auf Chemiewaffenanlagen in Syrien. Syrien und Russland wiesen solche Vorwürfe stets zurück.

Damaskus gibt an, seit einem Abkommen von 2013 über keine Chemiewaffen mehr zu verfügen. (chk/AFP)