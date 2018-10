US-Medien: Saudiarabien erwägt, Tod Khashoggis einzuräumen

Saudiarabien bereitet gemäss Quellen mehrerer US-Medien einen Bericht vor, in dem eingeräumt werden soll, dass der verschwundene Journalist Jamal Khashoggi von «abtrünnigen Agenten» ohne Genehmigung der Regierung bei einem «schief gelaufenen Verhör» getötet worden sei. Das berichteten am Montagabend der Sender «CNN», die «New York Times» und das «Wall Street Journal» mit Bezug auf anonyme Quellen.

Die Erklärung solle dazu dienen, die saudische Königsfamilie vor jeglicher Schuld am Tod Khashoggis zu schützen. Dem CNN-Bericht zufolge hätte der kritische Journalist nach dem Verhör aus der Türkei gebracht werden sollen. Eine der zwei Quellen von CNN warnte, dass der Bericht erst vorbereitet werde, und sich die Saudis noch umentscheiden könnten.

Trump schickt Aussenminister nach Saudiarabien

Khashoggi ist seit seinem Besuch des saudiarabischen Konsulats in Istanbul am 2. Oktober verschwunden. Die Türkei beschuldigt Saudiarabien, ihn getötet und seine Leiche fortgeschafft zu haben. Die Regierung in Riad weist dies zurück.

Saudiarabien kommt in der Affäre zunehmend unter Druck. Am Montag telefonierte der US-Präsident mit dem saudischen König Salman. Dieser habe vehement bestritten, dass die Führung des Königreichs etwas mit dem Verschwinden des Journalisten zu tun habe, sagte Trump vor Medienleuten in Washington. «Er sagte mir sehr entschieden, dass sie von nichts wussten.» Es habe sich für ihn so angehört, als könnten «vielleicht schurkenhafte Killer» am Werk gewesen sein, sagte Trump. «Wer weiss?» Trump teilte zudem mit, dass sich Aussenminister Mike Pompeo auf den Weg nach Saudiarabien gemacht habe. Pompeo sollte am Dienstag König Salman treffen.

Bei seinem Besuch am Montagnachmittag im Katastrophengebiet von Florida erklärte Trump gegenüber Journalisten, dass niemand wisse, ob es bei den neusten Medienberichten um offizielle Erklärungen handle.

Türkische Polizei durchsucht Konsulat

Knapp zwei Wochen nach dem Verschwinden Khashoggis haben türkische Beamte am Montag mit der Durchsuchung des saudiarabischen Konsulats in Istanbul begonnen.

Es war das erste Mal, dass türkische Beamte seit dem Verschwinden Khashoggis das Konsulat betraten. Saudiarabien hatte zwar kurz nach dem Verschwinden des Journalisten die Türkei eingeladen, sich in dem Gebäude ein Bild von der Lage zu machen. Aber um die Durchsuchung des Konsulats und die damit zusammenhängenden Ermittlungen hatte es ein tagelanges Tauziehen zwischen beiden Ländern gegeben.

