USA machen Weg frei für die Türkei in Nordsyrien

Die US-Truppen in Nordsyrien ziehen sich nach Angaben des Weissen Hauses wegen einer bevorstehenden Offensive der türkischen Armee von der türkischen Grenze zurück. Wie die US-Regierung am Sonntag nach dem Telefonat von Präsident Donald Trump mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan mitteilte, würden die US-Soldaten künftig nicht mehr in der «unmittelbaren Gegend» präsent sein. Allerdings werde die US-Armee die geplante türkische Offensive in der von einer Kurdenmiliz kontrollierten Region auch nicht unterstützen, hiess es.

Erdogan hatte mit seinem amerikanischen Amtskollegen auch über die Einrichtung einer Sicherheitszone in Syrien gesprochen. In dem Telefonat am Sonntag äusserte sich Erdogan verärgert darüber, dass der mit den USA im August vereinbarte Aufbau der Zone nicht vorankomme.

Erdogans Drohung

Dies gab Erdogans Büro bekannt. Die Zone sei aber notwendig, um die Bedrohung durch die syrisch-kurdische YPG-Miliz zu beseitigen und die Voraussetzung für die Rückkehr syrischer Flüchtlinge zu schaffen. Die Miliz wird von Ankara als terroristische Organisation betrachtet, während die von ihr angeführten Syrischen Demokratischen Streitkräfte (SDF) von den Vereinigten Staaten im Kampf gegen die IS-Miliz unterstützt werden.

Erdogan hatte zuvor einen baldigen Militäreinsatz auf syrischem Boden angekündigt. Es war die deutlichste Drohung Erdogans mit einem Militäreinsatz seit die Türkei und die USA verabredet haben, eine Sicherheitszone im Norden Syriens einzurichten. Erdogan sagte, das Gebiet östlich des Euphrats solle mit «Quellen des Friedens» gespeist werden. Bis zu zwei Millionen syrischer Flüchtlinge sollen dort angesiedelt werden.

EU warnt Türkei vor Folgen von Militäroffensive

Die EU hat die Türkei vor den Folgen einer Militäroffensive im Norden Syriens gewarnt. Bewaffnete Auseinandersetzungen im Norden des Landes würden «nicht nur das Leiden von Zivilisten verstärken und zu massiven Vertreibungen führen», sondern bedrohten auch laufende politische Bemühungen für eine Beilegung des Syrien-Konflikts, sagte eine EU-Sprecherin am Montag in Brüssel.

Sie kündigte an, dass sich die EU-Aussenminister bei ihrem Treffen am kommenden Montag mit Syrien befassen würden.

Die Europäische Union erkenne zwar die «berechtigten Sicherheitsbedenken» der Türkei an, bleibe aber «der Einheit, Souveränität und territorialen Integrität des syrischen Staates verpflichtet», sagte die Sprecherin der EU-Aussenbeauftragten Federica Mogherini. «Jegliche nachhaltige Lösung» für den Syrien-Konflikt könne es aus Sicht der EU nicht durch militärische Mittel erreicht werden, sondern nur durch einen «echten politischen Übergang».

Die EU fordere die Türkei weiter auf, «ein Ende der Feindseligkeiten sicherzustellen» in Syrien und «den Schutz von Zivilisten zu garantieren», sagte die Sprecherin weiter. Für die EU sind demnach auch nicht die Voraussetzungen für den Plan Erdogans gegeben, nach der Offensive in einer «Sicherheitszone» im Norden des Bürgerkriegslandes zurzeit noch in der Türkei lebende Syrien-Flüchtlinge anzusiedeln. «Das kann nur erfolgen, wenn die Bedingungen für eine freiwillige und würdevolle Rückkehr gegeben sind.»

Rebellen: «US-Verhalten ist ein Dolchstoss»

Die syrischen SDF-Rebellen werten es als «Dolchstoss», dass die USA die Türkei bei deren angedrohten Militäreinsatz im Nordosten Syriens gewähren lassen wollen. Es habe Zusicherungen der USA gegeben, dass sie keinen türkischen Angriff auf die Region zulassen würden, sagte ein Sprecher der von der Kurden-Miliz YPG angeführten SDF am Montag. Die SDF selbst seien einem von den USA garantierten Sicherheitsmechanismus für die Grenzregion zwischen Syrien und der Türkei vollständig verpflichtet gewesen. Die Erklärung der USA aber sei eine Überraschung. «Wir können sagen, dass sie für die SDF ein Dolchstoss in den Rücken ist.»

Das Rebellenbündnis SDF war im erbitterten Kampf gegen die radikal-islamische IS-Miliz im Bürgerkriegsland Syrien für die USA ein wichtiger Verbündeter. Nun erklärte ein US-Vertreter, die USA würden im Fall des offenbar bevorstehenden türkischen Angriffs in Nordsyrien die dortigen SDF-Kräfte nicht verteidigen. Darüber habe man den SDF-Kommandeur informiert. Man werde aber einen solchen türkischen Angriff auch nicht unterstützten, erklärte das US-Präsidialamt.

Die Führung in Ankara stuft die YPG als Terrororganisation ein und verlangt, dass sie aus der geplanten Sicherheitszone auf syrischem Gebiet abzieht. In dem Gebiet leben überwiegend Kurden. Die Türkei fürchtet ein Erstarken der Kurden jenseits ihrer Südgrenze und damit auch der nach Autonomie strebenden Kurden auf ihrem eigenen Territorium. Sie will in der Sicherheitszone bis zu zwei Millionen syrische Flüchtlinge ansiedeln.

(red/sda/reuters)