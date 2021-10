Wirbel wegen Missbrauchsvorwürfen – Der EM-Held ist in Ungnade gefallen Aron Einar Gunnarsson war Islands Star an der Fussball-EM 2016. Seit geraumer Zeit spielt der Captain aber nicht mehr im Nationalteam. Das sorgt für hitzige Debatten. Saskia Aleythe

An der EM 2016 stand Aron Einer Gunnarsson mit Island in sportlichem Fokus, jetzt ist er unter Druck geraten. Foto: Clive Rose (Getty Images)

Die Captainbinde musste Aron Einar Gunnarsson schon vor ein paar Wochen weiterreichen. Der 32-Jährige war nicht dabei, als seine Kollegen um die WM-Qualifikation spielten und dabei unter anderem Anfang September ein 0:4 gegen Deutschland kassierten. Eine Corona-Infektion stand in Gunnarssons Krankenakte, doch mittlerweile ist er wieder fit. Nominiert für die anstehenden Spiele wurde der Fussballer trotzdem nicht, was in Island nicht nur Erstaunen, sondern auch einigen Wirbel ausgelöst hat. Auf den Captain verzichtet man schliesslich nicht ohne Not.

Islands Fussballer stehen in diesem Herbst unter besonderer Beobachtung, nachdem sich Missbrauchsvorwürfe gehäuft haben und augenscheinlich geworden ist, dass der Fussballverband KSI mindestens einen Fall zu vertuschen versucht hatte. Ende August war Präsident Guoni Bergsson zurückgetreten, der Vorstand folgte ihm, seit ein paar Tagen bekleidet die ehemalige Nationalspielerin Vanda Sigurgeirsdottir das höchste Amt. Aufarbeitung wurde zum Thema Nummer eins erklärt, doch bei manchen ist nun auch der Eindruck entstanden, dass sich der Verband dabei zu sehr in sportliche Belange einmischt. Und vorschnell Urteile fällt.

Auch die Polizei ermittelt

Dass der wieder genesene Aron Gunnarsson nicht für die Länderspiele gegen Armenien, Liechtenstein und Rumänien einberufen wurde, erklärte Nationaltrainer Arnar Thor Vidarsson mit «externen Gründen». Eine vage Formulierung, die in der derzeitigen Lage hitzige Diskussionen auslösen kann. Die Polizei in Reykjavík hat gemäss der Tageszeitung «Visir» Ermittlungen gegen Gunnarsson wieder aufgenommen, es soll 2010 in Kopenhagen zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein.

Gunnarsson selbst bestreitet alle Vorwürfe, auch habe sich kein Polizist bei ihm gemeldet. Gleichzeitig kritisierte er seine Ausbootung aus dem Team scharf, die aufgrund von «Behauptungen, die auf vagen Gerüchten basieren», zustande gekommen sei, er habe keine Gelegenheit gehabt, dem Verband seine Sicht der Dinge zu schildern. Und wolle jetzt selbst zur Polizei gehen, damit die Angelegenheit aufgeklärt werde.

Im Verband sei eine «Ausschlusskultur» entstanden, sagte Gunnarsson noch, er geht davon aus, dass nicht der Coach, sondern die neue Verbandsspitze über seine Nichtberufung entschieden hat. Entsprechende Medienberichte hatten vorab die Runde gemacht. Trainer Vidarsson dementierte den Verdacht der Beeinflussung, bestätigte aber Gespräche mit der neuen Präsidentin, die Nominierung habe jedoch in seiner Hand gelegen. Es sei klar, «dass dies die einzige Entscheidung war, die wir treffen konnten, um unser Team und Aron Einar zu schützen» sagte Vidarsson.

Bei der EM 2016 jubelte Gunnarsson noch. Er schoss im Achtelfinal gegen England das entscheidende Siegtor. Foto: Sebastien Nogier (Keystone)

Es ist eine schwierige Situation, in die sich der isländische Fussball manövriert hat, Misstrauen scheint nun auf allen Seiten zu herrschen. Vieles hat damit zu tun, wie der Anfang der Krise gemanagt wurde: Nachdem der alte Präsident öffentlich betont hatte, Vorwürfe sexueller Gewalt seien im Verband nicht bekannt, und er dann der Lüge überführt worden war, wurde eiligst Stürmer Kolbeinn Sigthorsson aus der Mannschaft ausgeschlossen. Vom KSI, nicht vom Trainer.

Auch Vize-Captain Gudmundsson nicht dabei

Der Vorfall zwischen einer Frau und Sigthorsson in einem Club 2017 war dem Verband längst bekannt gewesen, die Angelegenheit zwischen den Parteien geklärt. Es hatte eine Entschuldigung des Spielers sowie Geldzahlungen gegeben. Nach seiner Suspendierung kämpfte Sigthorsson mit seinem Anwalt im Hintergrund um eine öffentliche Entschuldigung des Verbandes, wie der Sender RUV berichtete, seine Reputation sei zerstört. Beim IFK Göteborg, wo Sigthorsson spielt, soll gemeinsam an einer Rehabilitation gearbeitet werden. Auf dem Platz stand er wegen einer Fussoperation zuletzt nicht mehr.

«Wir sind stolz darauf, zu einer Bewegung zu gehören, die jede Gewalt ernst nehmen und verurteilen wird», sagte Präsidentin Sigurgeirsdottir in einer ihrer ersten Ansprachen. Trainer Vidarsson muss derweil einen neuen Captain finden, denn auch Johann Berg Gudmundsson, der Gunnarsson zuletzt vertreten hatte, wird für die Länderspiele nicht zur Verfügung stehen. Er hat Probleme mit der Leiste, aber auch freiwillig abgesagt, weil er mit dem Kurs des Verbandes zuletzt nicht zufrieden gewesen sei.

