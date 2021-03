Bauarbeiten in Rümlang – Ausschreibung für Strassensanierung Für die Gesamterneuerung des Strassenoberbaus an der Breitenstrasse hat die Gemeinde Rümlang einen Auftrag ausgeschrieben.

Die Gemeinde Rümlang hat den Auftrag für eine Strassensanierung ausgeschrieben. Foto: Adrian Moser

Bei der Quartierstrasse Breitenstrasse soll der gesamte Strassenoberbau erneuert werden. Gleichzeitig werden auch die Werkleitungen (Trinkwasser, Elektrizitätsgrundversorgung, Strassenentwässerung, öBel) saniert. Der Gehweg wird in diesem Zusammenhang auf 2 Meter verbreitert. Soweit möglich, sollen diese Massnahmen ohne Vollsperrung stattfinden. Der Bau findet in Etappen statt.

Firmen, die Interesse haben, diesen Auftrag zu übernehmen, können bis am Montag, 29. März, bei der Tiefbauabteilung der Gemeinde Rümlang ihr Interesse anmelden. Bis am Freitag, 12. März, sind an gleiche Adresse schriftliche Fragen über das Bauprojekt zu stellen. Der Ausführungstermin ist geplant zwischen dem 26. April 2021 und dem 29. April 2022.

red