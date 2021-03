Glosse über die Expedition zum Mars – Ausserirdisches Leben? Das hatten wir doch schon mal! Auf dem Mars wird bald nach mikrobiellem Leben gebohrt. Dabei haben die Forscher 2013 doch bereits welches gefunden. Nur sah es nicht so hübsch aus. Wir erinnern uns. Ane Hebeisen

Das letzte ausserirdische Leben, das gefunden wurde, sah irgendwie aus wie das Ohr von Niki Lauda. Foto: University of Sheffield

Wir befinden uns ja gerade in einem Zustand erhöhter Erregung, weil es die Menschheit geschafft hat, ein ferngesteuertes Gefährt auf dem Planeten Mars abzusetzen. Und was war bisher von diesem Vehikel zu vernehmen? Das Panoramafoto einer etwas enttäuschenden Wüstenlandschaft und ein Tondokument, auf dem sich eine Windbö erhorchen liess.

Weil dies das sensationslüsterne Volk noch nicht so richtig zum Ausflippen gebracht hat, stellen die Forscher nun in Aussicht, dass das Hightech-Fuhrwerk sich bald anschicke, an der Marskruste nach ausserirdischem Leben zu bohren.

«Ausserirdisches Leben? Pah. Das haben wir doch schon mal gehabt», ruft nun der gut informierte Medienkonsument dazwischen. Und tatsächlich. Im Jahr 2013 war es, als Wissenschaftler der Universität von Sheffield mit der Meldung an die Öffentlichkeit traten, dass sie tatsächlich fremdes Leben im All gefunden hätten.

Wo war Erich von Däniken?

Sie hatten einen Ballon in die Stratosphäre steigen lassen, und als sie ihn wieder einzogen, habe man prompt ausserirdische Mikroorganismen an diesem gefunden. Vermutlich hatten sich die Mikroorganismen gesagt: «Hach, was für ein lustiger Ballon, der uns da besucht. Vielleicht würde es unserem ausserirdischen Dasein in dieser unwirtlichen Stratosphäre einen nicht unerheblichen Thrill bescheren, wenn wir uns einfach mal an dieses sonderbare Objekt ansaugen täten.»

Doch aus dem Thrill ist nichts geworden. Zu Stars sind die ausserirdischen Mikroorganismen auf der Erde nicht arriviert. Die Forscher begingen nämlich den Fehler, dass sie zu den Forschungsresultaten auch noch ein Bild von einem dieser ausserirdischen Mikroorganismen hefteten. Das Bild zeigte keine spacigen Kreatürchen mit Fühlern, die aus schnittig designten Köpfchen ragten. Nein, das erste ausserirdische Wesen, das der Menschheit präsentiert wurde, sah so ähnlich aus wie das Ohr von Niki Lauda.

Wer erinnert sich noch an die rätselhaften Eisklumpen, die einst aus heiterem Himmel auf die Erde fielen und spanische Bäuerinnen erschreckten?

Welche Funktion es im All erfüllte, ist bis heute ungewiss. Ob es irgendwelche ausserirdischen Skills draufhatte, ebenso. Ob es ein denkendes Ohr war oder bloss ein dahinvegetierendes? Keine Ahnung. Lieb oder bös? Man weiss es bis heute nicht. Und wer gedacht hätte, die Meldung würde die Menschheit in Überschwang versetzen – zumindest all die Erich von Dänikens oder die durchgeknallten Science-Fiction-Raumschiff-Anbeter und UFO-Antennen-Betreiber –, lag falsch. Nichts geschah. Die Berichterstattung brach ab. Und so blieb selbst der Fund von ausserirdischem Leben nur eine kleine Anekdote im unerschöpflichen Reigen von kurzzeitig aufpoppenden Phänomenen, die den Menschen so umtreiben.

Aus den Medien – aus dem Sinn

Wer erinnert sich zum Beispiel noch an die rätselhaften Eisklumpen, die einst aus heiterem Himmel auf die Erde fielen und spanische Bäuerinnen erschreckten? Die Welt und die Wissenschaft waren in Alarmbereitschaft, und aufmerksame Zeitgenossen lugten öfter mit Sorgenfalten hinauf ins blaue Firmament und spähten, ob da wieder so ein Brocken im Anflug ist. Der Verdacht, dass die Eisbrocken von schadhaften Flugzeug-Toiletten stammen könnten, wurde bald verworfen. Und als man sich anschickte, das Phänomen nach allen Regeln der Forscherkunst zu ergründen, und komplizierte Modelle errechnete, da wurde es plötzlich still im spanischen Luftraum. Keine Brocken mehr, keine Schlagzeilen, das Phänomen starb aus.

Ein anderes Phänomen, das uns zu Beginn des Jahrtausends in Atem hielt und nun spurlos verschwunden ist, ist der Samenklau. Zur Erinnerung: Nachdem der Tennisspieler Boris Becker sich mit einem offensichtlich mit Becker-Genen vollgepfropften Kindchen und einer Geld fordernden Mutter konfrontiert gesehen hatte, wurde er nicht müde, die Urheberschaft für dieses Menschenkind zu dementieren. Als der Vaterschaftstest ihn als Zeuger entlarvte, behauptete er ganz einfach, dass ihm die Frau den Samen geklaut haben musste. Und schon war da ein neues brenzliges Phänomen geboren. Die Mannen sorgten sich ernsthaft um ihre Begattungsmasse, mieden dunkle Gassen, in denen sich hinterhältige Samendiebinnen tummeln konnten. Und wo sind die Samendiebinnen heute? Weg! Aus den Medien, aus dem Sinn.

Deshalb ein kleiner Rat an die Marsmännchen: Strengt euch ein bisschen an, falls ihr im Sinn habt, irgendwann vor die Kameras dieses lustigen Erdenmobils zu treten.