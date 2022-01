Der Einwanderungsminister hat gesprochen – Djokovic ist das Visum wieder los, seine Anwälte sind gefordert

Das Drama um Novak Djokovic geht in die nächste Runde: Einwanderungsminister Alex Hawke will ihn «aus Gründen der Gesundheit und der guten Ordnung» ausweisen. Der Serbe kann das Urteil anfechten.

Fünf Tage hatte sich Einwanderungsminister Alex Hawke Zeit gelassen, um die Entscheidung zu treffen im Fall Novak Djokovic. Der Serbe hatte täglich trainiert, war am Donnerstag ins Tableau des Australian Open gelost worden. Doch die drohende Ausweisung schwebte wie ein Damoklesschwert über ihm. Am Freitag kurz vor 18 Uhr Ortszeit in Melbourne gab Hawke nun bekannt, dass er seine persönliche Befugnis ausübt, um dem Serben das Visum ein zweites Mal zu entziehen.

Hawke verkündete: «Heute habe ich von meiner Befugnis gemäss Abschnitt 133C(3) des Migrationsgesetzes Gebrauch gemacht und das Visum von Herrn Novak Djokovic aus Gründen der Gesundheit und der guten Ordnung aufgehoben, da dies im öffentlichen Interesse liegt. Diese Entscheidung folgte auf Anordnungen des Federal Circuit and Family Court vom 10. Januar 2022, der eine frühere Annullierungsentscheidung aus Gründen der Verfahrensgerechtigkeit aufhob.»

Er habe bei dieser Entscheidung die Informationen sorgfältig geprüft, die ihm das Innenministerium, die australische Grenzpolizei und Novak Djokovic zur Verfügung gestellt hätten. Er liess verlauten: «Die Morrison-Regierung ist fest entschlossen, die Grenzen Australiens zu schützen, insbesondere in Bezug auf die Covid-19-Pandemie.»

Premier Scott Morrison begrüsste den Entscheid von Hawke. Er liess verlauten: «Diese Pandemie war für alle Australier unglaublich schwierig, aber wir haben zusammengehalten und Leben und Existenzgrundlagen gerettet. Gemeinsam haben wir eine der niedrigsten Sterberaten, eine starke Wirtschaft und eine der höchsten Impfraten der Welt erreicht. Die Australier haben während dieser Pandemie viele Opfer gebracht, und sie erwarten zu Recht, dass das Ergebnis dieser Opfer geschützt wird. Genau das tut der Minister mit seiner heutigen Massnahme.» Aufgrund des laufenden Gerichtserfahrens werden er vorderhand keine weiteren Kommentare mehr abgeben.

Gemäss der australischen Tageszeitung «The Age» will das Anwaltsteam von Djokovic diese Entscheidung anfechten. Das wird nun zum Wettlauf mit der Zeit, denn am Montag beginnt das Australian Open, wo Djokovic als Titelverteidiger antreten möchte. Die Anwälte möchten die Anhörung beschleunigen und die Länge der schriftlichen Eingaben und mündlichen Beweise so kurz wie möglich halten. Ihr Ziel ist, dass der Fall noch am Wochenende vor dem Gericht verhandelt werden kann.

Der Fall würde zur Anhörung an Bundesrichter Anthony Kelly zurückgehen, der Djokovic das Visum am Montag zurückerstattet hatte, weil die Grenzbehörden dem Tenniscrack bei der Einreisen zu wenig Zeit eingeräumt hatten, um sich zu erklären. Kelly könnte den Fall ans Bundesgericht weiterleiten. Aber die Zeit eilt, sollte Djokovic in Melbourne aufschlagen wollen.