Streit wegen Corona-Politik – Austrittswelle aus der Zürcher SVP – und noch mehr Neumitglieder Covid treibt einen Keil in die SVP – und verändert die Partei. Ex-Kantonsrat und Arzt Karl Zweifel kritisiert Ueli Maurer scharf und tritt aus. Pascal Unternährer

Der Chirurg Karl Zweifel war zweieinhalb Jahre im Zürcher Stadtparlament und im Kantonsrat. Jetzt ist er aus der SVP ausgetreten. Archivfoto: Marc Dahinden

«Ich habe heute meinen Parteiaustritt eingereicht», schreibt Karl Zweifel am Dienstag auf Facebook. Er hatte 2010 für den Zürcher Stadtrat kandidiert und war insgesamt zweieinhalb Jahre lang im Zürcher Stadtparlament und im Kantonsrat. Und jetzt hat Zweifel genug von seiner Partei, der SVP.

Die Begründung für seinen Austritt gibt er gleich online an: Es ist der «beschämende und antiwissenschaftliche Schwachsinn, den die Mehrheit in unserer Partei – inklusive Aeschi und Maurer – in Sachen Covid-19 vertritt».

Am Telefon sprudelt es nur so aus dem Mund des Chirurgen, über den der «Tages-Anzeiger» einmal schrieb: «Er sieht aus wie ein Freak und denkt wie Blocher und Mörgeli. Und er redet schneller als jeder Politiker.»