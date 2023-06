Unter den Top 15 – Auszeichnung für Alterszentrum Bülach Die Stiftung Alterszentrum Region Bülach (Sarb) wurde als einer der besten Arbeitgebenden der Schweiz in der Kategorie Large (250 und mehr Mitarbeitende) ausgezeichnet. red

Im Rahmen von «Best Workplaces Schweiz 2023» wurden insgesamt 55 Organisationen in vier Grössenkategorien von ihren eigenen Mitarbeitenden für ihre Arbeitsplatzkultur ausgezeichnet. Die Stiftung Alterszentrum Region Bülach (Sarb) erreichte in der Kategorie für Betriebe mit über 250 Mitarbeitenden den 15. Rang. Damit war die Sarb die einzige Organisation aus dem Gesundheitswesen, welche die Auszeichnung im Rahmen einer feierlichen Zeremonie entgegennehmen durfte. Die ersten drei Plätze in dieser Kategorie gingen an Unternehmen in der Informations-/Telekommunikations- und Software-Branche: Cisco, Salesforce und SAP.

Mit rund 350 Mitarbeitenden gehört die Stiftung Alterszentrum Region Bülach zu den grösseren Arbeitgebenden im Zürcher Unterland.

