Restaurant in Wallisellen – Auszeichnung für Essen aus Schüsseln Das Restaurant Sesh im Glattzentrum erhält den «Best of Swiss Gastro Award».

Im Sesh werden Bowls serviert. Foto: Daniela Schenker

Das Restaurant Sesh hat bei der diesjährigen Vergabe des «Best of Swiss Gastro Award» in der Kategorie International die Auszeichnung gewonnen. Das Restaurant serviert vielseitige Bowls – Schüsseln – mit natürlichen Zutaten. Es wurde am 14. Februar im Glattzentrum in Wallisellen eröffnet (Gastrokritik im «Zürcher Unterländer» hier).

«Wir sind überglücklich, den 1. Platz gewonnen zu haben, und möchten uns bei all unseren Gästen, die uns so zahlreich unterstützt haben, sehr herzlich bedanken», schreibt Restaurantmanager Reto Schnyder in einer Medienmitteilung. Der Preis zeigt, dass gelebte Gastfreundschaft sowie engagierte und persönlich ausgerichtete Serviceleistungen einen wichtigen Stellenwert haben und von den Gästen geschätzt werden.

Das Angebot umfasst vielseitige Bowls mit naturbelassenen Zutaten. Ausserdem sollen warme Farben und angenehme Pastelltöne dem Restaurant eine sinnliche Stimmung verleihen, die durch ein grosses Wandgemälde verstärkt wird.

red