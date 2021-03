Ehrung in Kloten – Auszeichnung für Sportlerinnen und Sportler Die Sportlerinnen und Sportler, die im 2020 an Schweizer oder höheren Meisterschaften Herausragendes geleistet haben, hat die Stadt Kloten geehrt.

Die Europameisterin im Beachvolleyball, Joana Heidrich (links, mit Stadträtin Regula Kaeser-Stöckli) war eine der geehrten Sportlerinnen in Kloten. Foto: PD

Das Jahr 2020 war auch für die Sportwelt ein herausforderndes Jahr. Wegen der Corona-Pandemie konnten viele Meisterschaften nicht stattfinden, und auch Trainings waren für viele, wenn überhaupt, nur mit Einschränkungen möglich. Der Stadt Kloten sei es deshalb ein wichtiges Anliegen, allen Sportlerinnen und Sportlern, Trainerinnen und Trainern sowie Sportvereinen für das unermüdliche Engagement im Jahr 2020 herzlich zu danken, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Die jährliche Ehrung der Klotener Aktiven, die 2020 an Schweizer oder höheren Meisterschaften Herausragendes geleistet haben, fand mit Schutzmassnahmen statt. Die zu ehrenden Sportlerinnen und Sportler wurden für die Preisübergabe gestaffelt ins Konferenzzentrum am Schluefweg eingeladen.

Eine buchstäblich überragende Sportlerin ist Joana Heidrich. Die 1,90 Meter grosse Beachvolleyballerin gewann mit Partnerin Anouk Vergé-Depré im September an der Europameisterschaft in Lettland Gold. Mit Michael Brander und Armin Waldschmidt (1. Rang, Schweizer Meisterschaft, Kategorie B) sowie Jasmine Fiechter und Rahel Pietroboni (2. Rang, Schweizer Meisterschaft, Kategorie B), alle vom VBC Züri Unterland/ZuZu-Beach, erhielten vier weiter Beachvolleyballerinnen und -baller eine Auszeichnung. Zwei Preise gingen an eine Schützin und einen Schützen. Myriam Lasry wurde geehrt für den 1. Rang an der Schweizer Mannschafts-Matchmeisterschaft, 25 Meter Sportpistole, mit dem Frauen-Team des Kantons Zürich. Izeir Amzai gewann gleich drei Titel, nämlich den 1. Rang an der Schweizer Eisenbahner-Meisterschaft Luftpistole Auflage, den 2. Rang an der Schweizer Junioren- und Veteranen-Einzelmeisterschaft sowie den 3. Rang an der Schweizer Eisenbahner-Meisterschaft Luftpistole frei. Ein Ehrenpreis der Stadt Kloten ging an das Organisationskomitee Cybathlon 2020, ein Wettkampf, bei dem sich Menschen mit körperlichen Behinderungen beim Absolvieren alltagsrelevanter Aufgaben mittels technischer Assistenzsysteme gemessen haben.

red