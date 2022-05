Zehn Unterländer Garagen nehmen teil – Auto Bülach läutet das Ende der Benziner ein Nach vier Jahren Pause findet die Auto Bülach im Juni wieder statt. In und um die Stadthalle werden vor allem Elektro- und Hybridfahrzeuge im Zentrum stehen. Flavio Zwahlen

An der Auto Bülach buhlen Garagisten aus dem Unterland um neue Kundinnen und Kunden. Die Automesse findet bereits zum 36. Mal statt. Foto: Paco Carrascosa

Die Auto Bülach wurde letztmals im März 2018 durchgeführt. Seither hat sich auf der Welt einiges getan. Da ist einerseits die Corona-Pandemie, andererseits herrscht Krieg in Europa. Beides hat grossen Einfluss auf die Automobilbranche. Hanspeter Frei, Geschäftsführer des Autocenter Bülach und Vorstandsmitglied des Vereins Auto Bülach, sagt: «Einerseits herrscht Materialknappheit, weil zum Beispiel der Hafen in Singapur geschlossen ist, andererseits gibt es viele Zulieferer in der Ostukraine, die derzeit gar nicht oder nur sehr sporadisch arbeiten können.» Hinzu komme, dass noch viele Firmen unter den Folgen der Lockdowns leiden würden.