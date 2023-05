Fahrt Richtung Baltenswil – Auto fährt beim Love Ride in Töff mit Seitenwagen Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 7. Mai, sind in Brüttisellen vier Personen leicht bis schwer verletzt worden.

Am Sonntag gegen 11.15 Uhr fuhr die erste Gruppe Motorräder des Love Rides auf der Zürichstrasse in Richtung Baltenswil. Auf Höhe der Oberen Wangenstrasse bog ein Personenwagen in die Zürichstrasse ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem Motorradgespann aus der Gruppe. Das schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Durch die Kollision verletzte sich der 54-jährige Motorradfahrer schwer und musste mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden. Die beiden Beifahrerinnen im Seitenwagen sowie der 68-jährige Personenwagenlenker wurden leicht bis mittelschwer verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen der Spitäler Bülach und Uster sowie Schutz und Rettung Zürich in Spitalpflege gefahren.

Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Winterthur-Unterland untersucht. Die Zürichstrasse musste während rund zwei Stunden gesperrt werden. Für die Verkehrsregelung standen die Verkehrskadetten Zürich Oberland im Einsatz.

