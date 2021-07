Wales – Auto fährt in Fussgänger vor Pub – Sechs Verletzte Nach ersten Erkenntnissen erlitt ein 79-Jähriger am Steuer seines Autos einen «medizinischen Notfall» und rammte daraufhin die Aussenwand eines Pubs in Südwales.

Weil ein 79-Jähriger die Kontrolle über sein Auto verloren hat, ist er mit seinem Wagen in sechs Fussgänger gefahren. Screenshot Google Maps

Sechs Menschen sind am Donnerstagabend verletzt worden, als ein Auto in eine Menschenmenge vor einem Pub in Wales fuhr. Nach ersten Erkenntnissen erlitt ein 79-Jähriger am Steuer seines Autos einen «medizinischen Notfall» und rammte daraufhin die Aussenwand des Pubs in Pontyclun, etwa 18 Kilometer westlich der walisischen Hauptstadt Cardiff. Bei dem Zwischenfall wurden fünf Fussgänger verletzt, der Gesundheitszustand des Fahrers wurde als kritisch beschrieben.

Die Rettungskräfte wurden zu einem Verkehrsunfall an der Gaststätte «The Windsor» in der Llantrisant Road gerufen, schreibt die «Wales Online» weiter. Einer der Fussgänger habe lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Die anderen vier Personen wurden mit nur leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

