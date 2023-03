Unfall in Niederweningen – Auto fährt Traktor über den Haufen Bei einem Überholmanöver in Niederweningen prallten am Donnerstag ein Auto und ein Traktor zusammen.

Die Unfallstelle musste am Donnerstagnachmittag für rund fünf Stunden gesperrt werden. Foto: Kantonspolizei Zürich

Am Donnerstagnachmittag ist bei einem Unfall in Niederweningen ein Traktor umgekippt. Dieser war zuvor auf der Wehntalerstrasse unterwegs, wie einer Mitteilung der Kantonspolizei Zürich zu entnehmen ist. Gegen 13.20 Uhr wollte ein 53-jähriger Autofahrer den Traktor und einen Lieferwagen überholen. Gleichzeitig wollte der Traktor nach links in die Eggstrasse abbiegen und prallte mit dem Auto zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls sei der Traktor umgekippt. Die beiden Lenker wurden leicht verletzt. Die genaue Unfallursache wird nun durch die Kantonspolizei Zürich abgeklärt. Wie es in der Mitteilung weiter heisst, musste die betroffene Kreuzung für rund fünf Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein.

