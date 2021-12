Unfall in Eglisau – Auto landet bei der Lochmühle in Eglisau im Rhein Am Sonntagmittag musste bei der Lochmühle in Eglisau ein Auto aus dem Fluss geborgen werden. Wie es ins Wasser kam, ist derzeit noch unklar. Manuel Navarro

Die Polizei musste am Sonntag einen Wagen aus dem 6 Grad kalten Rhein bergen. Foto: PD/Celina Ouena Die Polizei war auch mit einem Helikopter vor Ort. Foto: PD/Celina Ouena 1 / 2

Kurz vor 12 Uhr wurde am Sonntag ein Auto bei der Lochmühle in Eglisau aus dem Rhein geborgen. Die Polizei war mit einem Helikopter und Tauchern vor Ort. Nur wenig später war das Fahrzeug bereits aus dem Wasser gezogen worden, schon am Nachmittag war der Platz bei der Lochmühle wieder geräumt.

Die Polizei hatte am Morgen etwa um 9.15 Uhr die Meldung bekommen, dass sich bei der Lochmühle ein Auto im Wasser befinde. Verletzt worden sei niemand, teilt die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage mit. Wie das Auto in den Fluss gekommen ist, sei noch nicht bekannt und werde nun abgeklärt.