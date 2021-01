Zwischen Embrach und Winkel – Auto unfreiwillig im Tiefschnee «versteckt» Oberhalb von Embrach geriet ein Auto von der Strasse und steckte tagelang im Schnee fest. Christian Wüthrich

In dieser Kurve zwischen Embrach und Winkel steckt seit Tagen ein Auto direkt am Strassenrand im Schnee fest. Foto: Chr. Wüthrich

Kein Abstecher – eher ein Taucher war das wohl: Auf dem kleinen «Pass» zwischen Embrach und Winkel ist ein Auto über eine Kurve hinausgeraten und verschwand in der Folge beinahe im tiefen Weiss. Der Abflug wurde zum ungeahnten Abenteuer, wurde der Wagen an dieser abschüssigen Stelle über einem Wiesenbord hängend in den folgenden Tagen regelrecht eingeschneit.

Verkehr wurde nicht behindert

Ein grösseres Problem gabs deswegen allerdings nicht auf dem beliebten Schleichweg, wo das Auto auf der Embracher Seite wie ein Mahnmal während mehrerer Tage nur noch knapp aus dem Schnee ragte. Da der Kombi nicht weiter störte und den Verkehr an dieser Stelle nicht behinderte, liess man das Auto vorläufig stehen.

Von Winkel her kommend, war das Auto am Strassenrand zwischenzeitlich fast ganz von den Schneemassen zugedeckt. Foto: Chr. Wüthrich

Der Werkbetriebsleiter der Gemeinde Embrach war gut informiert über das Missgeschick eines einheimischen Lenkers. Dieser habe sich gleich gemeldet und ausgerichtet, dass er das Auto erst später holen werde. Die Strasse wurde zwischenzeitlich ohnehin gesperrt, was die Sache für den Fahrzeughalter noch ungemütlicher machte.

Neuer Schnee in Sicht

Wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilte, ist das Auto nun aus der Schneemauer am Strassenrand geborgen worden. Spätestens mit dem einsetzenden Föhnsturm in der zweiten Wochenhälfte hätte sich die Lage in den nächsten Tagen ohnehin gebessert. Aber der Winter könnte sich schon bald wieder zurückmelden: Anfang nächster Woche ist bereits wieder neuer Schnee in Sicht.