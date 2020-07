Verfolgungsjagd in Jestetten – Autodieb flüchtet «halsbrecherisch» vor Polizeikontrolle Die Deutsche Polizei wollte am Freitagabend einen Opel-Fahrer kontrollieren, dieser gab Gas und flüchtete. Ermittlungen der Polizei zeigen: Das Auto wurde gestohlen.

In Jestetten raste ein Mann mit über 100 Km/h durchs Dorf. LAB

Ein Opelfahrer hätte am Freitagabend in Jetstetten kontrolliert werden sollen, doch statt anzuhalten, drückte der Fahrer das Gaspedal durch. Die deutsche Polizei nahm kurzzeitig die Verfolgung auf, brach diese jedoch schnell ab. Zu gefährlich wäre es gewesen. Oder wie sich die Polizei ausdrückt: «Aufgrund der halsbrecherischen Fahrweise des Flüchtenden brach die Streife die Verfolgung in Altenburg ab.» Der Opelfahrer raste mit über 100 km/h durch das Dorf. Wie die Polizei schreibt, kam es nur durch Zufall zu keinem Unfall.

Nach der abgebrochenen Verfolgungsjagd suchte die Polizei den Besitzer des Autos an seinem Wohnort auf. «Dort im Treppenhaus konnte intensiver Marihuanageruch wahrgenommen werden», schreibt die Polizei weiter. Bei einer 29-jährigen Frau konnte eine geringe Menge Canabis sichergestellt werden. Währenddessen kam der 34-jährige Besitzer des Opels nach Hause, er sagte gegenüber den Beamten, dass ihm sein Auto geklaut wurde.

Der Opel indes wurde an einem Waldrand gefunden, unbeschädigt.

Zeugen gesucht Infos einblenden Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531)bittet Personen, die Hinweise zum dem mutmaßlichen Fahrer geben können, dasGeschehen beobachtet haben oder sogar selbst gefährdet wurden, sich zu melden.

( gvb )