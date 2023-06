Renault 5 – Autofahrer als Stromlieferanten Das E-Auto soll mittelfristig zu einem Baustein intelligenter Stromnetze werden. Mit dem Renault 5 könnte das schon kurzfristig klappen. Holger Holzer

Der Renault 5 wird zum netzdienlichen Stromspeicher. Foto: Renault

Der kommende Elektrokleinwagen Renault 5 soll das bidirektionale Laden beherrschen. Passend dazu zieht Mobilize, die Mobilitätstochter der Franzosen, den nach eigenen Angaben ersten Vehicle-to-Grid-Service (V2G) für Endkunden auf. Fahrzeughalter können ihr Auto dann zeitweise als Speicher für das Stromnetz zur Verfügung stellen und dabei Geld verdienen. Der Startschuss erfolgt 2024 in Deutschland und Frankreich, 2025 soll Grossbritannien folgen. Schweizer Pläne sind noch nicht bekannt.

Neben einem Auto mit der technischen Fähigkeit zum bidirektionalen Laden ist für das Rückspeisen in Haushalt oder Stromnetz eine spezielle Wallbox nötig, die Renault gemeinsam mit dem Technologieanbieter The Mobility House zur Verfügung stellt. Das unter anderem in Zürich ansässige Unternehmen bietet darüber hinaus einen entsprechenden Energievertrag sowie eine App für die individuelle Steuerung der Wallbox an. Die speist günstig eingekauften oder selbst erzeugten Strom in die Batterie des Autos ein und verkauft ihn später zu höheren Preisen. Dabei soll dank der Programmierung per App sichergestellt sein, dass das Fahrzeug bei Bedarf immer den passenden Akkustand für anstehende Fahrten hat.

Zu den erzielbaren Erträgen machen Mobilize und The Mobility House keine konkreten Angaben. Die Kosten für das Aufladen des E-Autos sollen sich aber im Durchschnitt halbieren.

